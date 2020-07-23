Происшествия
Газета.RuIRIB: перехватившие иранский самолет истребители были американскими
Два истребителя, перехватившие иранский пассажирский самолет, были американскими, сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на экипаж.
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Наука
На Дальнем Востоке обнаружили находящихся под угрозой вымирания реликтовых ракообразных
Портал Поиск 10:22
Общество
Собянин уволил главу департамента образования
Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Исаака Калину от должности главы столичного департамента образования и науки, он продолжит работу в качестве советника градоначальника.
Коммерсантъ вчера в 13:48
Общество
В Москве за сутки от коронавируса скончались 11 человек
В Москве от коронавирусной инфекции скончались 11 человек, сообщает оперативный штаб в четверг, 23 июля.
Известия 16:20
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
Здоровье
Число инфицированных COVID-19 на Украине преодолело новую психологическую отметку
По состоянию на утро 21 июля в Центр поступило 1044 сообщения о подозрении на COVID-19.
Украина.ру 21 июля в 02:36
Политика
Зеленский потребовал расшифровки каждого пункта Минских соглашений
Украина настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них можно выполнить.
Известия 12:14
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения в клинике в Москве после смерти пациентки
Московская прокуратура выявила нарушения законодательства в клинике, где пациентка умерла после процедуры липосакции.
Известия 13:42
Авто
Названы вещи, которые обязательно должны быть в автомобиле
Раньше о наличии инструментов в машине водителям не надо было напоминать — в каждом автомобиле был набор ключей и отвёрток, а теперь не все автолюбители возят с собой такие необходимые вещи.
SpeedMe 14:32
Шоу-бизнес
Букингемский дворец показал первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
Члены королевской семьи не называли новую дату, но теперь стало известно, что церемония уже состоялась, что стало неожиданностью для поклонников.
Pravda.Ru 20 июля в 11:26
Авто
Lexus выпустит кроссовер NX 300h F Sport Black Line для рынка США
Американские потребители смогут выбрать кроссовер Lexus NX 300h F Sport Black Line в трех цветовых гаммах черном, белом и синем.
Актуальные Новости 06:00
Футбол
«Зенит» потроллил «Локомотив» за отсутствие постов в Twitter
В «Зените» недоумевают, почему официальная русскоязычная страница «Локомотива» в Twitter с 15 июля не публикует новые записи.
Матч ТВ 12:14
Происшествия
Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова
Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера.
Lenta.ru 11:03
Здоровье
Первый выпуск врачей и фармацевтов состоялся в Марий Эл
Дипломы о высшем образовании получили 50 человек. Открытие института позволило местной молодежи обучаться на родине.
Бизнес-новости в Кирове 15:12
Армия и оружие
Погребинский: Россия разгромит Украину без танков и войны
По собственной инициативе Россия не станет затевать военных действий против Украины, потому что имеет невоенные, но эффективные, рычаги давления на Киев.
Южный Федеральный 05:07
Политика
На Украине потребовали завести дело из-за экспериментов США над людьми
Депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием возбудить дело из-за того, что США якобы незаконно тестировали бактериологическое оружие на украинцах.
Lenta.ru 16:47
Игры
Разработчики Control представили одиночную кампанию игры CrossfireX
Вашингтон, 23 июля 2020, 22:45 — REGNUM Финская студия Remedy представила одиночную кампанию для одного из самых популярных шутеров мира — Crossfire.
REGNUM 15:45
Армия и оружие
На Донбассе с понедельника вводится новый режим: уже нашли проблему
Попытались найти механизм «наказания» нарушителей - дело в том, что Совместный центр по контролю и координацию режима перемирия после отъезда еще в декабре 2017 года из Донбасса 75-ти российских офицеров СЦКК, превратился в совершенно нерабочую конструкцию.
Московский Комсомолец 08:57
Экономика
Калининградские власти надеются, что кешбэк за отдых привлечёт туристов в низкий сезон
Калининградские власти рассчитывают, что компенсация в рамках программы стимулирования спроса на турпоездки по РФ привлечёт в регион гостей в низкий сезон.
Калининград.Ru 07:17
Космос
«Роскосмос» установил новый рекорд по времени полета к МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета к Международной космической станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
РИА Новости 14:24
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
Здоровье
Карантин в Узбекистане продлили до конца июля
Карантин сохранится до 1 августа. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 18 531 случай заражения коронавирусом.
Pravda.Ru 13:25
Музыка
Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при «Славянского базара»
Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», став победителем конкурса исполнителей эстрадной песни.
Культуромания 20 июля в 09:44
Технологии
Apple обещает стать углеродно-нейтральной компанией к 2030 году
Компания Apple объявила о планах стать углеродно-нейтральной компанией в течение ближайших 10 лет.
Век 02:56
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Армия и оружие
Серийное производство вертолета Ми-26Т2В начнется в 2021 году
Серийное производство тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В начнется в первой половине 2021 года, заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
ПолитРоссия 02:40
Шоу-бизнес
52-летняя Алика Смехова показала фигуру в купальнике
52-летняя актриса Алика Смехова, отдыхающая на черноморском побережье, активно делится с подписчиками своего Instagram фотографиями из отпуска.
НТВ 02:01
Общество
Об угрозах медицинских масок от коронавируса рассказали в Японии
ToDay News Ufa 15:45