"Уважаемый Владимир Владимирович, ассоциации просят вас не переносить на столь длительный период (три года) сроки перехода субъектов КИИ на преимущественное использование российского ПО и оборудования, рассмотрев одновременно возможность кратного сокращения подобных сроков или полного отказа от их переноса", - говорится в обращении руководителей АРПП и АРПЭ.

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