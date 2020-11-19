IT-ассоциации обеспокоены планом по переносу сроков перехода объектов КИИ на российское ПО
"Уважаемый Владимир Владимирович, ассоциации просят вас не переносить на столь длительный период (три года) сроки перехода субъектов КИИ на преимущественное использование российского ПО и оборудования, рассмотрев одновременно возможность кратного сокращения подобных сроков или полного отказа от их переноса", - говорится в обращении руководителей АРПП и АРПЭ.В источнике
С чего всё началось
Касперская попросила президента ускорить перевод банков на российское ПО
Касперская и Покровский в письме президенту указывают, что именно в ближайшие годы будут реализованы программы цифровизации экономики и если отложить переход на отечественное ПО и оборудование, то «это поставит в зависимость от зарубежных вендоров не только отрасль информационных технологий, но в целом экономику и систему государственного управления».
РБК16:00
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