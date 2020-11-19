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ТАСС
ТАСС

IT-ассоциации обеспокоены планом по переносу сроков перехода объектов КИИ на российское ПО

РБК
Lenta.ru
ПРАЙМ
Коммерсантъ
Anti-Malware.ru
3DNews
ЮГ Times
ФАН
Телеканал 360°
"Уважаемый Владимир Владимирович, ассоциации просят вас не переносить на столь длительный период (три года) сроки перехода субъектов КИИ на преимущественное использование российского ПО и оборудования, рассмотрев одновременно возможность кратного сокращения подобных сроков или полного отказа от их переноса", - говорится в обращении руководителей АРПП и АРПЭ.В источнике
С чего всё началось
РБК

Касперская попросила президента ускорить перевод банков на российское ПО

Касперская и Покровский в письме президенту указывают, что именно в ближайшие годы будут реализованы программы цифровизации экономики и если отложить переход на отечественное ПО и оборудование, то «это поставит в зависимость от зарубежных вендоров не только отрасль информационных технологий, но в целом экономику и систему государственного управления».
РБК16:00
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ТАСС

IT-ассоциации обеспокоены планом по переносу сроков перехода объектов КИИ на российское ПО

ТАСС16:03
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Перевод банков на российское ПО попросили ускорить

Телеканал 360°21:57
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IT-ассоциации торопят перевод инфраструктуры на российское ПО

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ИТ-ассоциации попросили Путина не откладывать перевод банков на отечественное ПО

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