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IT-эксперт Клименко: запрет на скачивание Windows обернется проблемами для россиян

Запрет на скачивание и обновление Windows 10 и 11 с сайта компании Microsoft может вызвать проблемы в работе компьютеров россиян.
Известия
"Не зря же рекомендовано чаще обновлять компьютер, чтобы избежать проникновения вредоносных программ", – отметил Герман Клименко.
РЕН ТВ
Официальных заявлений со стороны корпорации Microsoft о причинах сбоя пока не последовало.
Взгляд.ру
19 июня СМИ сообщили, что россияне не могут скачать Windows 11 и Windows 10 с официального сайта Microsoft — все попытки завершаются всплывающим уведомлением об ошибке.
RT на русском

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