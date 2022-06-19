ИзвестияIT-эксперт Клименко: запрет на скачивание Windows обернется проблемами для россиянЗапрет на скачивание и обновление Windows 10 и 11 с сайта компании Microsoft может вызвать проблемы в работе компьютеров россиян.Известия"Не зря же рекомендовано чаще обновлять компьютер, чтобы избежать проникновения вредоносных программ", – отметил Герман Клименко.РЕН ТВОфициальных заявлений со стороны корпорации Microsoft о причинах сбоя пока не последовало.Взгляд.ру19 июня СМИ сообщили, что россияне не могут скачать Windows 11 и Windows 10 с официального сайта Microsoft — все попытки завершаются всплывающим уведомлением об ошибке.RT на русскомЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияНТВ1NSK Пятый каналОбщественная служба новостейLife.ruREGNUMПепелац НьюсВечерняя МоскваТК ЗвездаRT на русскомАБНUmteh.comMax-CarsГазета.RuЦарьградPravda.RuiReactorСлово и ДелоЭкономика сегодняТелеканал 360°РЕН ТВПодробнее о событииIT-эксперт: пользователи Windows 10 и 11 станут жертвами вирусных атак после запрета обновлений в РоссииГоворит Москвавчера в 07:47Клименко назвал альтернативу Windows 10 и 11 для россиянВзгляд.рувчера в 09:00Самое цитируемоеIT-эксперт Клименко: запретить скачивать Windows в РФ могли из-за ошибок в обновленииТелеканал 360°вчера в 11:47ИТ-эксперт Клименко: запрет на скачивание Windows обернется проблемами для россиянLenta.ruвчера в 11:16IT-эксперт Герман Клименко заявил, что ОС Windows 10 и 11 становятся угрозой для россиянФАНвчера в 09:42Клименко рассказал о возможных рисках для россиян при запрете скачивать WindowsRT на русскомвчера в 12:13Герман Клименко: запрет на скачивание Windows с сайта Microsoft обернётся для жителей РФ проблемамиПепелац Ньюсвчера в 12:28Показать ещёОценить1,6KПоделиться