Коронавирус

ГЛАС.RUГЛАС.RUIT-компании обратились к Минкомсвязи с просьбой о помощи

Николай Комлев, руководитель АПКиТ, обратился к главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву, с просьбой о включении IT-отрасли в перечень пострадавших от пандемии вируса COVID-19 и финансового кризиса, пишет 30 марта, в понедельник, "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

ИТ-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса

Что даст включение ИТ в правительственный список В воскресенье, 29 марта, президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля определить перечень отраслей, наиболее пострадавших "в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции".
РБК00:01

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ИТ-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса

РБК00:01

ИТ-компании попросили Минкомсвязь включить их в число наиболее пострадавших от кризиса

Коммерсантъ02:27

IT-компании просят Минкомсвязь включить индустрию в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии и кризиса

Эхо Москвы02:03

IT-компании обратились к Минкомсвязи с просьбой о помощи

ГЛАС.RU03:02

IT-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса

Ореанда-Новости02:55

ИТ-компании попросили считать их в числе особо пострадавших от кризиса

Право.ру02:25

ИТ-компании попросили внести их в список наиболее пострадавших от кризиса

Городовой03:09
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Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о работе под руководством Валерия Газзаева.
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Минпромторг предлагает, в частности, отменить начисление НДС до конца сентября, а по ранее возникшему НДС установить отсрочку на полгода.
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В ГД предлагают льготный режим для пенсионеров по уплате налога на проценты

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Автор мирового рок-хита умер от коронавируса

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В Подмосковье жителям запретят выходить из домов

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Дмитрий Гудков вышел из «Гражданской инициативы»

Вместе со своей командой Дмитрий Гудков начнет подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.
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ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Беларуси

Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что Беларусь на ранних стадиях отлично справляется.
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Исследователи проанализировали восемь штаммов коронавируса.
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На фоне распространения коронавируса в зоне повышенного риска оказались люди, страдающие сезонной аллергией.
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РИА Новости 02:39
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В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Звучащее на Украине предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО не стоит воспринимать всерьез, так как это последствия проявления эпидемии национализма, считает депутат Госдумы России Андрей Козенко.
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Общество

Почта России переходит на особый режим работы

Россияне смогут воспользоваться лишь онлайн-сервисами. Почта России с 30 марта вводит особый режим работы.
СОВА 27 марта в 12:37
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