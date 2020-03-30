Коронавирус

ГЛАС.RUГЛАС.RUIT-компании обратились к Минкомсвязи с просьбой о помощи

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Николай Комлев, руководитель АПКиТ, обратился к главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву, с просьбой о включении IT-отрасли в перечень пострадавших от пандемии вируса COVID-19 и финансового кризиса, пишет 30 марта, в понедельник, "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

ИТ-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса

Что даст включение ИТ в правительственный список В воскресенье, 29 марта, президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля определить перечень отраслей, наиболее пострадавших "в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции".
РБК00:01

Подробнее о событии

IT-компании попросили включить их в список самых пострадавших от коронавируса отраслей

Forbes03:42

ИТ-компании попросили считать их в числе особо пострадавших от кризиса

Право.ру02:25

IT-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса

Ореанда-Новости02:55

ИТ-компании попросили Минкомсвязь включить их в число наиболее пострадавших от кризиса

Коммерсантъ02:27

IT-компании обратились к Минкомсвязи с просьбой о помощи

ГЛАС.RU03:02

IT-компании просят Минкомсвязь включить индустрию в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии и кризиса

Эхо Москвы02:03

ИТ-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса

РБК00:01
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ТАСС вчера в 13:43
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Курс доллара вырос на 1,47 рубля — до 80,29 рубля. Курс евро увеличился на 1,10 рубля и составил 88,83 рубля.
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REGNUM 04:56
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Президент России Владимир Путин отдал поручения по итогам телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
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МВД предъявило сотрудникам ЛДПР обвинение в хищении денег

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Газета.Ru 03:55
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Нурмагомедов объяснил, почему вернулся из США в Россию

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В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
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Китайский портал «Феникс» высоко оценил военную реформу в России

Китайский интернет-портал "Феникс" высоко оценил военную реформу в России. Эксперты отметили модернизацию армии во время "эпохи Шойгу".
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Калининградская область 31 марта перейдет на режим самоизоляции

Калининградская область переходит на режим самоизоляции из-за коронавируса по примеру Москвы с 31 марта - губернатор РИА Новости Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Вместе со своей командой Дмитрий Гудков начнет подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.
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Студентов медицинских вузов решили привлечь для помощи медикам в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 04:40
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