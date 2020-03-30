Что даст включение ИТ в правительственный список В воскресенье, 29 марта, президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля определить перечень отраслей, наиболее пострадавших "в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции".

с чего всё началось

Николай Комлев, руководитель АПКиТ, обратился к главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву, с просьбой о включении IT-отрасли в перечень пострадавших от пандемии вируса COVID-19 и финансового кризиса, пишет 30 марта, в понедельник, "Коммерсантъ".

IT-компании обратились к Минкомсвязи с просьбой о помощи

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