Коронавирус
ГЛАС.RUIT-компании обратились к Минкомсвязи с просьбой о помощи
Николай Комлев, руководитель АПКиТ, обратился к главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву, с просьбой о включении IT-отрасли в перечень пострадавших от пандемии вируса COVID-19 и финансового кризиса, пишет 30 марта, в понедельник, "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
Что даст включение ИТ в правительственный список В воскресенье, 29 марта, президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля определить перечень отраслей, наиболее пострадавших "в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции".РБК00:01
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Общество
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Происшествия
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Общество
В Башкирии чиновник скрыл поездку в Доминикану и вышел на работу
О поездке за рубеж стало известно после обработки списков прибывших из-за границы жителей Башкирии, которые поступают в МВД.
Политика
Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
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Общество
Более 700 тыс. жителей России находятся на контроле Роспотребнадзора
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Экономика
Путин отдал поручения в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин отдал поручения по итогам телеобращения к гражданам в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Происшествия
МВД предъявило сотрудникам ЛДПР обвинение в хищении денег
МВД предъявило обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Единоборства
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Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Здоровье
В России представили препарат для лечения коронавируса
Армия и оружие
Китайский портал «Феникс» высоко оценил военную реформу в России
Китайский интернет-портал "Феникс" высоко оценил военную реформу в России. Эксперты отметили модернизацию армии во время "эпохи Шойгу".
Общество
Калининградская область 31 марта перейдет на режим самоизоляции
Калининградская область переходит на режим самоизоляции из-за коронавируса по примеру Москвы с 31 марта - губернатор РИА Новости Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Общество
«Ростех» разработал противовирусный комбинезон
«Ростех» разработал противовирусный комбинезон, сообщили в пресс-службе госкомпании.
Политика
Дмитрий Гудков вышел из «Гражданской инициативы»
Вместе со своей командой Дмитрий Гудков начнет подготовку к выборам в Госдуму по одномандатным округам.
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Экономика
Арбитражный суд в Петербурге признал «Невский банк» банкротом
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал "Невский банк" (юридическое лицо - ПАО "Невский народный банк"), у которого по решению Банка России была отозвана лицензия, банкротом, сообщается в понедельник в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Общество
Китай объявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
«Распространение эпидемии на территории Китая в целом остановлено», — заявил Ми Фэн на брифинге для журналистов.
Общество
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Общество
В Италии работу российских военных в Бергамо показали по ТВ
В Италии работу российских военных специалистов в городе Бергамо показали по телевидению.
Здоровье
В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.
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В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет, поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет, больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток.
Общество
Студентов медвузов привлекут к борьбе с коронавирусом
Студентов медицинских вузов решили привлечь для помощи медикам в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.