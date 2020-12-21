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Интерфакс
Интерфакс

IT-компании обратились в Минфин из-за ситуации с налоговым маневром

ФАН
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Народные новости
The Moscow Post
RuNews24.ru
Коммерсантъ
CRN/RE
Lenta.ru
АК&М
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) написала письмо в Минфин с просьбой объяснить применение налогового маневра, который вступает в силу 1 января 2021 года, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ. Минфин подтвердил получение письма.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

IT-компании заблудились на маневре

Часть игроков опасается, что налоговая нагрузка в итоге только вырастет. Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) обратилась в Минфин с просьбой разъяснить применение налогового маневра для IT-компаний.
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IT-индустрия просит Минфин уточнить суть налогового маневра

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Kursk.com19 декабря в 03:25