Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) написала письмо в Минфин с просьбой объяснить применение налогового маневра, который вступает в силу 1 января 2021 года, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ. Минфин подтвердил получение письма.

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