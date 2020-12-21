IT-компании обратились в Минфин из-за ситуации с налоговым маневром
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) написала письмо в Минфин с просьбой объяснить применение налогового маневра, который вступает в силу 1 января 2021 года, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ. Минфин подтвердил получение письма.В источнике
С чего всё началось
IT-компании заблудились на маневре
Часть игроков опасается, что налоговая нагрузка в итоге только вырастет. Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) обратилась в Минфин с просьбой разъяснить применение налогового маневра для IT-компаний.
Коммерсантъ16:49
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