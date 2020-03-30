Обеспечить послабления для ИТ-компаний при госзакупках, предоставив возможность зафиксировать курс валюты на приемлемом для всех сторон уровне, и пр. Еще ряд предложенных АПКиТ мер похожи на просьбы о помощи представителей других секторов экономики, которые ранее обращались в правительство (введение госсубсидирования арендной платы, отсрочка уплаты федеральных и региональных налогов и др.).

с чего всё началось

Что даст включение ИТ в правительственный список В воскресенье, 29 марта, президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля определить перечень отраслей, наиболее пострадавших "в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции".

ИТ-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса

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