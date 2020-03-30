Коронавирус

РБКРБКИТ-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса

Что даст включение ИТ в правительственный список В воскресенье, 29 марта, президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля определить перечень отраслей, наиболее пострадавших "в том числе в результате распространения новой коронавирусной инфекции".
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с чего всё началось

ИТ-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса

Обеспечить послабления для ИТ-компаний при госзакупках, предоставив возможность зафиксировать курс валюты на приемлемом для всех сторон уровне, и пр. Еще ряд предложенных АПКиТ мер похожи на просьбы о помощи представителей других секторов экономики, которые ранее обращались в правительство (введение госсубсидирования арендной платы, отсрочка уплаты федеральных и региональных налогов и др.).
РБК00:01

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ИТ-компании попросили Минкомсвязь включить их в число наиболее пострадавших от кризиса

Коммерсантъ02:27

IT-компании попросили включить их в список самых пострадавших от коронавируса отраслей

Forbes03:42

IT-компании обратились к Минкомсвязи с просьбой о помощи

ГЛАС.RU03:02

ИТ-компании хотят попасть в число самых пострадавших от кризиса

НТВ06:52

ИТ-компании попросили считать их в числе особо пострадавших от кризиса

Право.ру02:25

IT-компании просят Минкомсвязь включить индустрию в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии и кризиса

Эхо Москвы02:03

ИТ-компании попросили считать их в числе наиболее пострадавших от кризиса

РБК00:01
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