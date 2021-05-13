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IT-компании с аудиторией выше 500 тыс. человек могут обязать открывать филиалы в РФ

«Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность, в том числе в государственных и судебных инстанциях»,— написал господин Хинштейн в Telegram.В источнике

С чего всё началось

"Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность, в том числе в государственных и судебных инстанциях", - написал Хинштейн в Telegram-канале
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