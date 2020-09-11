Счета IT-компании PandaDoc, сооснователь которой поддержал протесты в Белоруссии, заблокированы. Зарплату не могут перечислить более чем 250 сотрудникам, заявили представители фирмы. Счета компании заблокированы, при том что к компании на текущий момент нет претензий.