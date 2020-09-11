Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
News.ru
News.ru

IT-компания PandaDoc заявила о блокировке своих счетов в Белоруссии

Счета IT-компании PandaDoc, сооснователь которой поддержал протесты в Белоруссии, заблокированы. Зарплату не могут перечислить более чем 250 сотрудникам, заявили представители фирмы. Счета компании заблокированы, при том что к компании на текущий момент нет претензий.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

PandaDoc сообщила о блокировке счетов после ареста топ-менеджеров в Белоруссии

Коммерсантъ11:35
Газета.Ru

Счета компании PandaDoc заблокировали в Белоруссии

Газета.Ru11:19
РИА Новости

PandaDoc рассказала о блокировке своих белорусских счетов

РИА Новости07:38
Forbes

IT-стартап героя фильма Дудя заявил о блокировке счетов в Белоруссии

Forbes08:24
REGNUM

В Белоруссии заблокировали счета IT-компании PandaDoc

REGNUM07:53
Дождь

«Мы не можем выплатить зарплату 250 сотрудникам». Компания PandaDoc сообщила о блокировке счетов в Беларуси

Дождь07:47
РБК

PandaDoc сообщила о блокировке своих белорусских счетов

РБК10:23
КП - Беларусь

PandaDoc о том, что происходит с компанией: счета заблокированы, 4 сотрудника - в СИЗО

КП - Беларусь08:14

«Автодор» хочет построить скоростную автодорогу по «Золотому кольцу»

"Автодор" рассматривает ряд перспективных дорожных проектов, в том числе строительство на основе имеющейся сети дорог скоростной автотрассы по так называемому "Золотому кольцу" России, следует из презентации госкомпании, показанной на форуме по интеллектуальным транспортным системам.
«Автодор» хочет построить скоростную автодорогу по «Золотому кольцу»
РИА Новости09:04

«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada

Как сообщает портал "Новые автомобили", со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, победителем конкурса в соцсети "ВКонтакте" стал Дмитрий Анисимов, который в комментариях указал название Onega для грядущей "Лады".
Новые автомобили13:51
115

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
2,5K

Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
321

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

Украинская сторона направила ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщили в МИД Украины.
РИА Новости13:14
76

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права Новый объединенный экзамен на права будет длиться 30 – 40 минут, следует из проекта нового административного регламента МВД.
Коммерсантъ12:32
366

Разработчики обеспокоены недостатком мощности Xbox Series S

Xbox Series X и Xbox Series S Дэн Уайсс из Squanch Games также обеспокоен хоть и небольшой, но разницей в процессоре между Series S и X. Разница в видеоускорителях не так страшна, поскольку системы работают для разных разрешений, однако даже небольшая разница в CPU может стать проблемой.
Игромания.ру05:00
5

Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

"В настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной Конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.
Интерфакс11:30
601