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IT-компания PandaDoc заявила о блокировке своих счетов в Белоруссии

Счета IT-компании PandaDoc, сооснователь которой поддержал протесты в Белоруссии, заблокированы. Зарплату не могут перечислить более чем 250 сотрудникам, заявили представители фирмы. Счета компании заблокированы, при том что к компании на текущий момент нет претензий.В источнике
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Коммерсантъ

PandaDoc сообщила о блокировке счетов после ареста топ-менеджеров в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 11:35
РИА Новости

PandaDoc рассказала о блокировке своих белорусских счетов

РИА Новостивчера в 07:38
РБК

PandaDoc сообщила о блокировке своих белорусских счетов

РБКвчера в 10:23
Forbes

IT-стартап героя фильма Дудя заявил о блокировке счетов в Белоруссии

Forbesвчера в 08:24
REGNUM

В Белоруссии заблокировали счета IT-компании PandaDoc

REGNUMвчера в 07:53
Дождь

«Мы не можем выплатить зарплату 250 сотрудникам». Компания PandaDoc сообщила о блокировке счетов в Беларуси

Дождьвчера в 07:47
Газета.Ru

Счета компании PandaDoc заблокировали в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 11:19
КП - Беларусь

PandaDoc о том, что происходит с компанией: счета заблокированы, 4 сотрудника - в СИЗО

КП - Беларусьвчера в 08:14

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм
РБКвчера в 16:31
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Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ

Сообщается, что право на бесплатную газификацию загородного жилья получат все жители регионов, участвующих в пилотном проекте, вне зависимости от того, сколько времени они проводят на своих участках.
Труд10 сентября в 12:02
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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Минобороны предложило исключить боевые яды из перечня запрещенных

Учитывая изложенное, Минобороны России подготовлены проекты указа президента и постановления правительства, по которому в вышеупомянутом перечне речь будет идти о средствах защиты от токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров, запасных частях и комплектующих изделиях к этим средствам, а также о нормативно-технической документации на их производство и использование.
РИА Новостивчера в 12:07
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Российские военные предупредили о подготовке провокаций в Сирии

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации», — заявил он.
РБК17:00
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Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
Газета.Ru10 сентября в 13:56
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