Экономика

КоммерсантъКоммерсантъ«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли

2 фото
В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли. Уже в ближайшее время его параметры будут объявлены, рассказали два федеральных чиновника.
Ведомостивчера в 18:03

Подробнее о событии

IT-отрасль получит налоговую поддержку

Долг.рф02:12

«Ведомости» узнали суть налогового маневра в IT-сфере

РБК02:04

«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли

Коммерсантъвчера в 21:59

«Ведомости»: Для IT-компаний снизят страховые выплаты и налог на прибыль

Daily Stormвчера в 22:16

IT-отрасль получит бессрочный налоговый стимул

Ведомостивчера в 18:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 02:29, Ашберн
Общество

Сюжет The Last Of Us Part II прошли лишь 2,4% игроков

CyberSport.ru вчера в 06:14
180
Музыка

У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»

Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия вчера в 15:58
158
Армия и оружие

Минобороны Японии заявило об обнаружении неопознанной подводной лодки

По данным Министерства обороны Японии, которые государство озвучило 20 июня, к северо-востоку недалеко от острова Амамиосима в южной части страны 18 июня военнослужащими Сил обороны была замечена неопознанная подводная лодка.
News-24.ru вчера в 04:41
154
Культура

Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова из Театра сатиры

РИА Новости вчера в 10:14
217
Политика

В главном храме Вооруженных сил России ждут визита Путина

Вести.Ru вчера в 23:56
3
Происшествия

Водитель фуры рассказал, почему не избежал тарана пяти машин на М-5

Водитель грузовика рассказал, почему не избежал жестокой аварии с участием пяти машин на трассе М-5.
РЕН ТВ вчера в 13:51
Экономика

ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу поддержки семей с детьми.
РБК 02:00
1
Политика

Клишас объяснил поправку об обнулении сроков президента необходимостью отвлечь чиновников

Поправка в Конституцию, позволяющая действующему президенту баллотироваться снова, необходима для стабилизации политической системы, считает сопредседатель рабочей группы по поправкам, глава комитета по конституционному законодательству Совета федерации Андрей Клишас.
Коммерсантъ 01:40
216
Экономика

«Решение совершенно беспрецедентное»: ЕС хочет запретить иностранным компаниям покупать активы в Европе

Документ предполагает, что неевропейским компаниям, которые получают поддержку от государства, могут запретить покупку активов в Европе и заключение контрактов со своими европейскими контрагентами.
БИЗНЕС Online 01:54
Политика

Путин раскритиковал чиновников за выпячивание благосостояния

Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству.
Российская газета вчера в 07:44
4,4K
Общество

Путин подписал указы о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru вчера в 03:59
1,3K
Кино

Мультфильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале в Анси

Главный приз в фестивале Анси получил французский аниматор Реми Шейе за свой мультфильм "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари".
RuNews24.ru вчера в 09:19
Политика

Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа на встрече с Путиным

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что опасался оставлять американского лидера Дональда Трампа тет-а-тет с российским коллегой Владимиром Путиным на встрече в Хельсинки в июле 2018 года.
RT на русском 02:24
161
Общество

ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей

Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
Evo-rus.com вчера в 16:30
195
Технологии

Энтузиаст потратил 2 года на воссоздание в Minecraft Чернобыльской АЭС

Финальная версия карты, по словам энтузиаста, будет закончена к 2023 году.
ИА Красная Весна вчера в 14:13
19
Технологии

В Китае начались испытания левитирующего поезда

ИА Красная Весна вчера в 12:59
Происшествия

ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края

Обыски в рамках расследования уголовного дела проводят следователи и сотрудники управления ФСБ Алтайского края в управлении лесами региона.
Российская газета 01:55
295
Происшествия

Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "Собеседнику" назвал причину, по которой его подзащитный сел пьяным за руль.
РИА Новости вчера в 22:53
365
Общество

Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
RT на русском вчера в 19:59
377
Общество

Турбазы и летние веранды откроют в Иркутской области с 3 июля

Работу турбаз и летних веранд планируется возобновить в Иркутской области с 3 июля.
ИА Альтаир 01:46
Общество

Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении

Залог размером 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна дали российские бизнесмены.
РБК 20 июня в 07:07
98
Энергетика

На автозаправках Алтайского края выросла стоимость бензина

Президент "Алтайского топливного союза" Юрий Матвейко говорит, что ситуация в Алтайском крае идентична общероссийской.
Алтайская правда 00:18
2
Здоровье

В «Список памяти» включили 3 врачей из Калужской области

Имена троих врачей из Калужской области значатся в «Списке памяти» по состоянию на утро понедельника, 22 июня.
Калужские новости 01:11
Происшествия

В Киеве нашли тело третьего погибшего при взрыве в жилом доме

Спасатели обнаружили тело третьего погибшего при взрыве в многоэтажном жилом доме в Киеве.
РБК вчера в 16:24
Экономика

На банки предложили переложить страхование при потребкредите

Общероссийский народный фронт (ОНФ) поддержал концепцию страхования рисков ипотеки, предложенную в конце апреля ЦБ.
Известия вчера в 19:30
1
Общество

Акция «Свеча памяти» прошла у Вечного огня в Краснодаре

22 июня в 04.00 губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко и другие представители руководства региона возложили памятные свечи к Вечному огню.
Администрация МО г. Краснодар и городская Дума Краснодара вчера в 22:54
4
Общество

Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

РИА Новости вчера в 15:57
26
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли рассказала о разводе с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах расставания с Брэдом Питтом в ходе интервью журналу «Vogue».
Культуромания 20 июня в 03:23
3
Фигурное катание

Туктамышева поразила поклонников фото в купальнике

Уроженка Глазова Елизавета Туктамышева поразила поклонников новым фото в купальнике. Снимок появился на страничке фигуристки в Инстаграм.
АиФ Удмуртия вчера в 21:57
Финансы

Курсы валют на сегодня, 22 июня 2020 года

Курсы валют сегодня 22 июня 2020 Центробанк РФ таковы: Евро Курс доллара на сегодня, 22 июня 2020 установленный ЦБ РФ составляет 69.57 руб за 1 Доллар.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное