Экономика
Коммерсантъ«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли
В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».
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с чего всё началось
«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли. Уже в ближайшее время его параметры будут объявлены, рассказали два федеральных чиновника.Ведомостивчера в 18:03
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Общество
Сюжет The Last Of Us Part II прошли лишь 2,4% игроков
CyberSport.ru вчера в 06:14
Музыка
У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия вчера в 15:58
Армия и оружие
Минобороны Японии заявило об обнаружении неопознанной подводной лодки
По данным Министерства обороны Японии, которые государство озвучило 20 июня, к северо-востоку недалеко от острова Амамиосима в южной части страны 18 июня военнослужащими Сил обороны была замечена неопознанная подводная лодка.
News-24.ru вчера в 04:41
Культура
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова из Театра сатиры
РИА Новости вчера в 10:14
Политика
В главном храме Вооруженных сил России ждут визита Путина
Вести.Ru вчера в 23:56
Происшествия
Водитель фуры рассказал, почему не избежал тарана пяти машин на М-5
Водитель грузовика рассказал, почему не избежал жестокой аварии с участием пяти машин на трассе М-5.
РЕН ТВ вчера в 13:51
Экономика
ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми
ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу поддержки семей с детьми.
РБК 02:00
Политика
Клишас объяснил поправку об обнулении сроков президента необходимостью отвлечь чиновников
Поправка в Конституцию, позволяющая действующему президенту баллотироваться снова, необходима для стабилизации политической системы, считает сопредседатель рабочей группы по поправкам, глава комитета по конституционному законодательству Совета федерации Андрей Клишас.
Коммерсантъ 01:40
Экономика
«Решение совершенно беспрецедентное»: ЕС хочет запретить иностранным компаниям покупать активы в Европе
Документ предполагает, что неевропейским компаниям, которые получают поддержку от государства, могут запретить покупку активов в Европе и заключение контрактов со своими европейскими контрагентами.
БИЗНЕС Online 01:54
Политика
Путин раскритиковал чиновников за выпячивание благосостояния
Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству.
Российская газета вчера в 07:44
Общество
Путин подписал указы о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru вчера в 03:59
Кино
Мультфильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале в Анси
Главный приз в фестивале Анси получил французский аниматор Реми Шейе за свой мультфильм "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари".
RuNews24.ru вчера в 09:19
Политика
Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа на встрече с Путиным
Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что опасался оставлять американского лидера Дональда Трампа тет-а-тет с российским коллегой Владимиром Путиным на встрече в Хельсинки в июле 2018 года.
RT на русском 02:24
Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
Evo-rus.com вчера в 16:30
Технологии
Энтузиаст потратил 2 года на воссоздание в Minecraft Чернобыльской АЭС
Финальная версия карты, по словам энтузиаста, будет закончена к 2023 году.
ИА Красная Весна вчера в 14:13
Технологии
В Китае начались испытания левитирующего поезда
ИА Красная Весна вчера в 12:59
Происшествия
ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края
Обыски в рамках расследования уголовного дела проводят следователи и сотрудники управления ФСБ Алтайского края в управлении лесами региона.
Российская газета 01:55
Происшествия
Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "Собеседнику" назвал причину, по которой его подзащитный сел пьяным за руль.
РИА Новости вчера в 22:53
Общество
Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
RT на русском вчера в 19:59
Общество
Турбазы и летние веранды откроют в Иркутской области с 3 июля
Работу турбаз и летних веранд планируется возобновить в Иркутской области с 3 июля.
ИА Альтаир 01:46
Общество
Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении
Залог размером 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна дали российские бизнесмены.
РБК 20 июня в 07:07
Энергетика
На автозаправках Алтайского края выросла стоимость бензина
Президент "Алтайского топливного союза" Юрий Матвейко говорит, что ситуация в Алтайском крае идентична общероссийской.
Алтайская правда 00:18
Здоровье
В «Список памяти» включили 3 врачей из Калужской области
Имена троих врачей из Калужской области значатся в «Списке памяти» по состоянию на утро понедельника, 22 июня.
Калужские новости 01:11
Происшествия
В Киеве нашли тело третьего погибшего при взрыве в жилом доме
Спасатели обнаружили тело третьего погибшего при взрыве в многоэтажном жилом доме в Киеве.
РБК вчера в 16:24
Экономика
На банки предложили переложить страхование при потребкредите
Общероссийский народный фронт (ОНФ) поддержал концепцию страхования рисков ипотеки, предложенную в конце апреля ЦБ.
Известия вчера в 19:30
Общество
Акция «Свеча памяти» прошла у Вечного огня в Краснодаре
22 июня в 04.00 губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко и другие представители руководства региона возложили памятные свечи к Вечному огню.
Администрация МО г. Краснодар и городская Дума Краснодара вчера в 22:54
Общество
Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»
РИА Новости вчера в 15:57
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о разводе с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах расставания с Брэдом Питтом в ходе интервью журналу «Vogue».
Культуромания 20 июня в 03:23
Фигурное катание
Туктамышева поразила поклонников фото в купальнике
Уроженка Глазова Елизавета Туктамышева поразила поклонников новым фото в купальнике. Снимок появился на страничке фигуристки в Инстаграм.
АиФ Удмуртия вчера в 21:57
Финансы
Курсы валют на сегодня, 22 июня 2020 года
Курсы валют сегодня 22 июня 2020 Центробанк РФ таковы: Евро Курс доллара на сегодня, 22 июня 2020 установленный ЦБ РФ составляет 69.57 руб за 1 Доллар.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 17:27