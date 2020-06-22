Экономика
Вести.RuМишустин предложил снизить для IT-компаний налог на прибыль и взносы
Налоговые льготы будут бессрочными и ориентированы на все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке.
Читать в источнике
Оценить195
с чего всё началось
Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки компаний и увеличат их конкурентоспособность, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения IT-компаний, основанных россиянами, из других юрисдикций обратно в страну, рассчитывают власти.Ведомостивчера в 18:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
Общество
Москва с 23 июня переходит к новому этапу снятия ограничений
Москва 23 июня переходит к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса - Собянин.
ТАСС 11:15
Здоровье
В Алтайском крае подтвердились еще 73 случая коронавируса
По данным оперштаба, за минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 73 новых случая коронавируса.
Алтайская правда 02:24
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Российский актер и шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с женой, актрисой Кристиной Асмус. Об этом он написал в своем Instagram.
РБК 10:29
Футбол
ЦСКА выступил с заявлением по ситуации с Гончаренко
RT на русском 10:57
Происшествия
Очевидцы сообщили детали гибели в аварии на Бали блогера из России
Другой очевидец, живущая на Бали гражданка Украины, рассказала, что, когда она проезжала мимо, погибшая лежала на асфальте без признаков жизни.
РБК 09:34
Происшествия
В Курской области задержан полицейский за госизмену и работу на СБУ
В Курской области задержан начальник отдела полиции одного из районов региона, сообщает ФСБ.
Газета.Ru 09:32
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил В. Путина в эфире
Тбилиси, 22 июня 2020, 18:09 — REGNUM Скандально известный грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил президента Российской Федерации Владимира Путина.
REGNUM 11:09
Экономика
В РФ долларовым миллионерам принадлежит 56% объема частных состояний
Самым состоятельным людям (обладателям состояний объемом более 100 млн долларов) в России принадлежит примерно в четыре раза большая доля средств, чем в среднем по миру - 40%.
Российская газета вчера в 17:10
Кино
Опубликован трейлер комедийного боевика «King’s Man: Начало»
Киностудия 20th Century Studios опубликовала трейлер комедийного боевика King’s man: Начало — приквела первых двух фильмов о секретной службе супершпионов.
iReactor 09:35
Шоу-бизнес
Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом
70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
MedikForum.ru 08:23
Происшествия
Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку
Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
Авто
Водителей в РФ с 1 июля ждет три нововведения
Автоэксперты назвали нововведения в правилах, которые ожидают российских водителей уже с 1 июля.
МедиаПоток 03:06
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
Наука
В CERN одобрили проект строительства гигантского коллайдера
Naked Science 09:51
Здоровье
День икс. Завтра в Югре решится вопрос о продлении самоизоляции
9 июня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Югре губернатор заявила, что самоизоляция в регионе будет действовать до 23 июня включительно.
СургутИнформТВ 08:35
Общество
Прокурор попросил приговорить Серебренникова к 6 годам колонии
Прокурор попросил приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии по делу «Седьмой студии».
Ведомости 05:43
Политика
Адвокат обвиняемого по делу MH17 указал на недостатки в расследовании
Нидерландская прокуратура, возглавляющая международное расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, столкнулась с рядом препятствий при расследовании причин авиакатастрофы, передает РИА "Новости" со ссылкой на голландского адвоката Олега Пулатова Баудевейна ван Эйка.
Газета.Ru 08:48
Политика
В «Нафтогазе» предупредили о возможном срыве транзита газа из России
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал условие, при котором "Газпром" может потребовать разрыва или пересмотра договора на транзит российского газа.
Газета.Ru 08:25
Гаджеты
Появились первые фото нового iPhone 12
Согласно выложенным изображениям, модели линейки iPhone 12 получат «угловатый» корпус и будут похожи на iPhone 4. Боковые рамки смартфонов будут такими же плокими, как и у iPad Pro последних поколений.
АБН 10:46
Происшествия
Суд арестовал Верзилова за хулиганство и мат
Мещанский суд Москвы отправил под арест на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, на которого полиция составила протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах).
РБК 11:17
Кино
Вышел трейлер российского фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»
Российская газета 10:12
Общество
В Минкомсвязи объяснили разблокировку Telegram
Мессенджер Telegram разблокировали на территории России из-за невозможности его полной блокировки, а также в связи с активным сотрудничеством его создателей с властями в некоторых вопросах.
Lenta.ru 11:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в третий раз станет бабушкой осенью
Звезда российской эстрады Алла Пугачева в сентябре станет двоюродной бабушкой. О рождении ребенка публично рассказал ее племянник Влад.
Политическая Экспертиза 04:54