«Ведомости» выяснили, каким будет налоговый маневр в IT-отрасли. Уже в ближайшее время его параметры будут объявлены, рассказали два федеральных чиновника.

с чего всё началось

Маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказывают два федеральных чиновника.

Культура Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет. 238

Общество В Роскачестве рассказали, как похудеть на окрошке Традиционный русский летний суп - окрошка - далеко не всем подходит. Он также может быть слишком калорийным, предупреждают в Роскачестве. 3

Общество ВОЗ зарегистрировала рекордный прирост зараженных коронавирусом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 183 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки — это рекордный показатель. 31

Общество В России работающим пенсионерам продлят больничные Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. 926

Здоровье Открытое письмо Минниханову по СOVID: «В Челнах нужны экстренные меры» Бывший главный врач СПИД-центра Набережных Челнов Галимзян Зарипов опубликовал в сети новое открытое письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову в связи с проблемой коронавируса в городе. 9

Общество Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня. 355

Происшествия В Саратове неизвестный поджег квартиру, где были ребенок с няней Неизвестный в Саратове поджег дверь в квартиру, где в тот момент находились двухлетняя девочка с няней, следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.

Технологии В Китае начались испытания левитирующего поезда Испытания китайского поезда на магнитной подушке, который перемещается по воздуху без контакта с землей, запустила компания CRRC Qingdao Sifang Co в Шанхае, 21 июня сообщает Синьхуа. 7

Общество В России выявили 7600 новых случаев заражения коронавирусом Число заболевших коронавирусом в РФ выросло на 7600 за сутки до 592280, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Общество «Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки» Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК.

Политика Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным Кадыров считает, что внесение поправок в Конституцию — это стратегическое решение Владимира Путина, которое направлено на укрепление мощи и суверенитета страны.

Наука Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19. 767

Политика Лукашенко призвал игнорировать политических шарлатанов Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сохранить страну и не поддаваться на уловки шарлатанов. 40

Общество Коронавирус обнаружили у 7,6 тысячи человек в России за сутки Коронавирус выявлен у 7600 человек в России за минувшие сутки, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в понедельник, 22 июня.