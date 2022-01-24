Почти три четверти (73%) всех заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" в Бангладеш жаловались на насморк, об этом, как передает местная интернет-газета bdnews24, сообщил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам.
США гибнут сами и тянут другие страны Запада к неотвратимой гибели, при этом "самоубийственной" является и их антироссийская политика, такое мнение в беседе с изданием Atlantico высказал доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе.
Газ "Роснефти" теряет энергию в трубах "Газпрома" По данным "Ъ", глава "Роснефти" Игорь Сечин предложил правительству подумать о переходе при измерении газа на энергетические единицы вместо объемных (кубометров).