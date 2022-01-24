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IT-поставщика Минобороны РФ признали банкротом с долгом в 3,57 млрд рублей

Поставщика софта для Министерства обороны России АО "Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления" (ЦНИИ ЭИСУ) признали банкротом, пишет "Коммерсантъ".
Газета.Ru
В рамках процедуры наблюдения ЦНИИ ЭИСУ продолжал работать по госконтрактам.
Коммерсантъ
Долг предприятия составил 3,57 миллиарда рублей, крупнейшими кредиторами выступают структуры самой госкорпорации.
Lenta.ru
Сумма требований по заявлениям превысила 465 млн рублей.
Правда УрФО

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Поставщик софта для Минобороны признан банкротом
Коммерсантъ17:11
Поставщик софта для Минобороны РФ признан банкротом с долгом в 3,57 миллиарда рублей
Lenta.ru20:44
IT-поставщик Минобороны признан банкротом
URA.Ru19:37
IT-поставщика Минобороны РФ признали банкротом с долгом в 3,57 млрд рублей
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