США гибнут сами и тянут другие страны Запада к неотвратимой гибели, при этом "самоубийственной" является и их антироссийская политика, такое мнение в беседе с изданием Atlantico высказал доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе.