Будьте в Плюсе

IT-решения на базе open source предложили приравнять к отечественным

АНО «Цифровая экономика» предложила правительству пакет мер поддержки для перехода отраслей на использование решений с открытым кодом (open source).
Коммерсантъ
Согласно документу, Минцифры должны разработать изменения в федеральный проект «Цифровые технологии» к октябрю.
Коммерсантъ
Документ подготовила АНО «Цифровая экономика» и 20 июля направила в Минцифры.
Коммерсантъ
Директор центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух отметил, что усиление внимания к открытому ПО началось давно, а над стратегией сейчас «работает вся отрасль».
РБК

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РБК: открытое ПО предложили приравнять к российскому
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Открытый софт предложили приравнять к российскому
РБКвчера в 16:26
IT-решения на базе open source предложили приравнять к отечественным
Коммерсантъвчера в 14:24
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