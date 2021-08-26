Киновселенная Джеймса Ганна В прокате по всему миру которую неделю лидирует "Отряд самоубийц: Миссия навылет", второй фильм о команде суперантигероев из вселенной Бэтмена, который снял Джеймс Ганн, самый симпатичный режиссер нынешнего поколения супергеройского кино и в некотором смысле — идеальный гик.
Главным организатором и исполнителем водной блокады Крыма был бывший временно исполняющий обязанности замглавы администрации президента Украины Андрей Сенченко, заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.