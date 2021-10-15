Во время всероссийской переписи населения могут активизироваться киберпреступники, предупредил руководитель департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.
Во время переписи населения могут активизироваться кибермошенники, которые практически всегда пытаются использовать в своих схемах новостную повестку, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
В августе после очередного расширения реестра ряд изданий опубликовали обращение к властям, в котором потребовали прекратить преследование журналистов на основании закона об иноагентах и отказаться от практики включения СМИ в соответствующие реестры.
"Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого", — сказали в Минобороны.