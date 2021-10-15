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IT-специалист Сизов предупредил о мошенничестве во время Всероссийской переписи населения

Специалист IT-компании Алексей Сизов рассказал, как не попасть на уловки кибермошенников во время Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года.
Народные новости
Во время всероссийской переписи населения могут активизироваться киберпреступники, предупредил руководитель департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.
URA.Ru
Что соединение незащищённое, можно понять по перечёркнутому замочку перед адресом сайта в адресной строке браузера.
ПРАЙМ
Также высока вероятность того, что активизируются телефонные мошенники.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Эксперт Сизов предупредил, как не стать жертвой кибермошенников во время переписи населения
Во время переписи населения могут активизироваться кибермошенники, которые практически всегда пытаются использовать в своих схемах новостную повестку, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента противодействия мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
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Подробнее о событии

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