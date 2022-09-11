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IT-специалистам Удмуртии выдали льготные ипотеки более чем на 220 млн рублей

В Удмуртии выдали 220,8 млн рублей кредитов по льготной ипотеке для IT-специалистов.
ИА Удмуртия
Дополнительно в августе Минцифра РФ сообщила, что по просьбе представителей ИТ-отрасли предлагается изменить условия для получения льготной ипотеки.
Известия Удмуртской Республики
- Работа в аккредитованной ИТ-компании (компании могут меняться) не менее 5 лет с даты предоставления ипотеки, далее - трудоустройство не проверяется.
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В частности, для аккредитованных IT-компаний до 2025 года будет снижена процентная ставка по УСН «доходы» с 6% до 1% при условии сохранения численности сотрудников на уровне 90%.
Известия Удмуртской Республики

Подробнее о событии

Более 220 млн рублей выдало правительство Удмуртии по льготной ипотеке IT-специалистам
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ИТ-специалисты Удмуртии по льготной ипотеке получили более 220 млн рублей
Удмуртская правда04:52
IT-специалистам Удмуртии выдали льготные ипотеки на 220 млн рублей
REGNUM8 сентября в 15:03
IT-специалисты Удмуртии получили более 220 млн рублей по льготной ипотеке
Моя Удмуртия02:56
В Удмуртии выдано 220,8 млн рублей кредитов по льготной ипотеке для ИТ-специалистов
Звезда (Кезский район)02:34
В Удмуртии IT-специалисты получили льготную ипотеку на 220 млн рублей
ИА Красная Весна8 сентября в 15:41
IT-специалистам Удмуртии выдали льготные ипотеки более чем на 220 млн рублей
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