ИА УдмуртияIT-специалистам Удмуртии выдали льготные ипотеки более чем на 220 млн рублейВ Удмуртии выдали 220,8 млн рублей кредитов по льготной ипотеке для IT-специалистов.ИА УдмуртияДополнительно в августе Минцифра РФ сообщила, что по просьбе представителей ИТ-отрасли предлагается изменить условия для получения льготной ипотеки.Известия Удмуртской Республики- Работа в аккредитованной ИТ-компании (компании могут меняться) не менее 5 лет с даты предоставления ипотеки, далее - трудоустройство не проверяется.Алнашский колхозникВ частности, для аккредитованных IT-компаний до 2025 года будет снижена процентная ставка по УСН «доходы» с 6% до 1% при условии сохранения численности сотрудников на уровне 90%.Известия Удмуртской РеспубликиЧитать далееСвернутьРассвет (с. Якшур-Бодья)Рассвет (с. Якшур-Бодья)Известия Удмуртской РеспубликиУдмуртская правдаREGNUMИА Красная ВеснаАлнашский колхозникПодробнее о событииБолее 220 млн рублей выдало правительство Удмуртии по льготной ипотеке IT-специалистамМосковский Комсомолец Ижевск11:18ИТ-специалисты Удмуртии по льготной ипотеке получили более 220 млн рублейУдмуртская правда04:52IT-специалистам Удмуртии выдали льготные ипотеки на 220 млн рублейREGNUM8 сентября в 15:03IT-специалисты Удмуртии получили более 220 млн рублей по льготной ипотекеМоя Удмуртия02:56В Удмуртии выдано 220,8 млн рублей кредитов по льготной ипотеке для ИТ-специалистовЗвезда (Кезский район)02:34В Удмуртии IT-специалисты получили льготную ипотеку на 220 млн рублейИА Красная Весна8 сентября в 15:41IT-специалистам Удмуртии выдали льготные ипотеки более чем на 220 млн рублейИА Удмуртия04:05Показать ещёОценить53Поделиться