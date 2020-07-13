Технологии
News.ruIT-специалисты дали советы, как создавать надёжные пароли
Эксперты по информационной безопасности рассказали, как создавать надёжные пароли, а затем не забывать их.
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с чего всё началось
Рецепт надежного пароля заключается в его длине, периодическом обновлении, а также в способе хранения - не забыть секретный код помогут специальные менеджеры паролей или обычный бумажный листок в кошельке, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.РИА Новостивчера в 20:16
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Авто
Nissan показала на видео новый кроссовер Ariya
Informus.ru 10 июля в 13:03
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
За каждый полный год общего трудового стажа, полученного до 1.01.1991 года, прибавляется по 1%. А при определении размера пенсии расчетный пенсионный капитал, установленный на 1 января 2002 года, увеличивается на 10%.
ToDay News Ufa 10 июля в 15:14
Происшествия
Число жертв наводнений и оползней в Японии достигло 72
По последним данным, в результате вызванных ливневыми дождями оползней и наводнений повреждения получили более 14 тыс. домов на юго-западе Японии.
ТАСС вчера в 23:19
Политика
Венгрия планирует 15 июля открыть границы для въезда из России
Въезд на территорию Венгрии из России будет разрешен с 15 июля. Об этом говорится на странице посольства Венгрии в России в Facebook.
Газета.Ru 02:58
Происшествия
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51
Авто
Почти машина. Сколько стоят электросамокаты и почему их стоит покупать?
Электрические самокаты начального уровня, которые обычно покупают для знакомства с этим транспортом, позволят сэкономить деньги на бензине.
Life.ru 10 июля в 05:00
Общество
В Новосибирске возобновили торговлю во всех форматах
На территории Новосибирской области с сегодняшнего дня возобновляется работа магазинов непродовольственных товаров, расположенных на площадках крупных торговых центров.
Российская газета 02:05
Единоборства
Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC
Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
Энергетика
Мировые цены на нефть опускаются
В понедельник, 13 июля, мировые цены на нефть демонстрируют снижение, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 01:26
Космос
В обнаружении черных дыр может помочь новый телескоп
Астрономы предполагают, что Девятая планета может оказаться черной дырой, которую можно будет обнаружить при помощи телескопа Обсерватории имени Веры Рубин, говорится в исследовании, опубликованном на сайте arXiv.org.
Live24 11 июля в 05:20
Финансы
«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля
Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов.
РИА Новости 11 июля в 01:00
Политика
Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
Хоккей
Шесть россиян приглашены в тренировочный лагерь «Вашингтона»
Шесть российских хоккеистов приглашены в тренировочный лагерь "Вашингтон Кэпиталз" перед возобновлением сезона НХЛ, сообщается на сайте клуба.
РИА Новости вчера в 18:05
Общество
Каждый третий владелец банковской карты сталкивался с мошенничеством
Москва, 10 июля 2020, 10:29 — REGNUM В России почти каждый третий владелец банковской карты (31%) сталкивался с попытками мошенничества, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).
REGNUM 10 июля в 03:29
Политика
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
РИА Новости 02:13
Политика
Путин оценил летальность от коронавируса в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
RT на русском 02:53
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Наука
Ученым удалось уточнить формулу воды
Evo-rus.com 02:32
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений
Москва с 13 июля переходит на следующий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте столичного правительства.
Известия вчера в 18:14
Происшествия
Дело Дмитриева — это диагноз. Преследуя карельского историка, силовики дважды выдали родительскую заботу за преступление. Исследование «Новой»
Фото: Анна Артемьева / "Новая газета" Дмитриеву инкриминировали девять фотографий обнаженной приемной дочери в возрасте трех, пяти и шести лет.
Новая газета 01:59
Футбол
«Краснодар» ближе всех к Лиге чемпионов, в зоне вылета есть интрига
ЦСКА – 28 матчей, 47 очков "Локомотив" – ЦСКА ЦСКА – "Тамбов" "Краснодару" для выхода в групповой турнир Лиги чемпионов даже не нужно будет опережать "Локомотив" по очкам – при равенстве очков "быки" окажутся выше по дополнительным показателям.
Спорт день за днем 02:07
Общество
Онищенко назвал Китай самой безопасной для отдыха россиян страной
Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко рассказал о ситуации с коронавирусом в Китае и рекомендовал эту страну для отдыха.
Политическая Экспертиза 11 июля в 23:07
Экономика
Платить «налог для богатых» придется обычным россиянам
Говоря о наследуемой недвижимости, следует учесть, что наследникам придется оплатить налог только в том случае, если они решат продать ее ранее, чем пройдет три года после их вступления в наследство.
Russia News 02:13
Происшествия
В поселке на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива более 40 т топлива
В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края ввели режим ЧС после разлива 44 т авиационного топлива и попадания его в озеро.
РБК 01:42
Экономика
Продажи элитных загородных домов в Подмосковье упали на фоне пандемии
По итогам первого полугодия 2020 года объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье сократился на первичном рынке на 13%, а на вторичном — на 6%. Об этом говорится в исследовании Knight Frank, поступившем в РБК.
РБК 01:00
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ 11 июля в 10:49
Армия и оружие
В Сети появилось видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3
В Сети появилось видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3 ВКС России.
Военное обозрение 01:57
Происшествия
Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье
Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru вчера в 02:58