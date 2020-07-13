Рецепт надежного пароля заключается в его длине, периодическом обновлении, а также в способе хранения - не забыть секретный код помогут специальные менеджеры паролей или обычный бумажный листок в кошельке, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

с чего всё началось

Эксперты по информационной безопасности рассказали, как создавать надёжные пароли, а затем не забывать их.

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