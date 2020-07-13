Технологии

News.ruNews.ruIT-специалисты дали советы, как создавать надёжные пароли

Эксперты по информационной безопасности рассказали, как создавать надёжные пароли, а затем не забывать их.
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с чего всё началось

Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль

Рецепт надежного пароля заключается в его длине, периодическом обновлении, а также в способе хранения - не забыть секретный код помогут специальные менеджеры паролей или обычный бумажный листок в кошельке, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новостивчера в 20:16

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Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль

РИА Новостивчера в 20:16

Эксперты дали рецепты создания надежного и запоминающегося пароля

РЕН ТВвчера в 20:44

Эксперты подсказали способы придумать надежный пароль и не забыть его

Российская газета00:28

Эксперты рассказали об эффективных способах создать и не забыть надежный пароль

ТК Звездавчера в 23:30

Эксперты назвали способы создать надежный пароль и не забыть его

Известия00:20

Россиянам раскрыли секреты надежного пароля

Lenta.ruвчера в 22:44

Эксперты назвали способы создать надежный пароль

Astera01:11
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 11 июля в 08:26
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Общество

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян

Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, также отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости вчера в 20:30
95
Общество

Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

Потребителей в России освободили от оплаты установки приборов учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тысяч рублей.
BFM.ru вчера в 14:43
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Политика

ЕС ускорит развитие Украины как аграрной сверхдержавы

Между Украиной и ЕС начинает разгораться скандал. Причина - в попытке Киева поддержать свое машиностроение, оказавшееся на грани гибели.
Вечерний курьер 11 июля в 05:11
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Кино

Том Холланд показал свою «подготовку» к съемкам Uncharted

Производство фильма Uncharted приостановили из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
iReactor 11 июля в 05:24
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Общество

Десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала

Новый Калининград.Ru 11 июля в 08:23
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Общество

Новосибирская область открывает торговлю во всех форматах

Власти Новосибирской области в связи со стабильной ситуацией по коронавирусу приняли решение разрешить работу всех видов торговли, в том числе в торговых центрах, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве губернатор региона Андрей Травников.
РИА Новости 00:23
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Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
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Происшествия

В Нижегородской области при крушении самолета Ан-2 погиб человек

На юге Нижегородской области упал легкомоторный самолет Ан-2, в результате чего погиб человек.
РБК вчера в 22:38
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
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Армия и оружие

После боя на границе Азербайджана и Армении умер еще один солдат

Вести.Ru вчера в 14:51
1,9K
Здоровье

В Якутске начал работать городской пляж

Во избежание распространения коронавирусной инфекции, работают только киоски, торгующие прохладительными напитками, мороженым.
Аргументы и Факты - Якутия 00:41
Общество

Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу

В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
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Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
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Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона "Формулы-1" Гран-при Штирии, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал десятым.
РИА Новости вчера в 11:13
Политика

Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru 10 июля в 16:22
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Футбол

«Спартак» сохранил прописку в премьер-лиге за два тура до финиша

Футболисты московского "Спартака" обеспечили себе прописку в Российской премьер-лиге за два тура до окончания нынешнего сезона.
Вести.Ru вчера в 16:41
Политика

Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму

«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
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Общество

ВОЗ заявила о рекордном числе заразившихся коронавирусом в мире

Большинство заболевших выявили в Северной и Южной Америке. По информации РИА Новости, за сутки во всем мире заболело 230 370 человек.
EastRussia вчера в 20:12
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Недвижимость

Новый НДФЛ: дополнительные 2% придётся заплатить не только богатым

Одни не хотят жить в старой квартире, а предпочитают покупку новой, на это к накопленным средствам планируют прибавить сумму, вырученную от продажи наследства.
Life.ru 00:30
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
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Наука

Американскими учеными был разработан новый вид легкой брони

В будущем разработка ученых может привести к появлению новых типов легкой брони и конструкционных материалов, которые будут эффективными против взрывов и кинетического воздействия.
Rusargument вчера в 20:01
Авто

В Китае выпустили компактвэн дешевле Lada Largus в 1,5 раза

Фургончик стоит почти в полтора раза меньше, чем Lada Largus.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
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Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

Актуальные Новости 01:21
Политика

Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии

Президент Турции Тайип Эрдоган высказался о мнении других стран в отношении вопроса о превращении собора Святой Софии в мечеть, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:21
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Экономика

Минсельхоз рассказал, почему в Сахалинской области дорогой картофель

Картофель по высоким ценам продолжают продавать в Сахалинской области.
АСТВ 00:41
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Общество

Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США

Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Здоровье

Иммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом

Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях человек может избежать заражения коронавирусом или обеспечить легкое течение болезни.
Известия вчера в 22:27
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Здоровье

Россиян предупредили об опасности употребления кофе в жару

Медик предупреждает, что в жару следует ограничить употребление кофе, поскольку он приводит к обезвоживанию организма.
Evo-rus.com вчера в 07:56
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Как работают Яндекс.Новости?
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