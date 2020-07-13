Технологии
News.ruIT-специалисты дали советы, как создавать надёжные пароли
Эксперты по информационной безопасности рассказали, как создавать надёжные пароли, а затем не забывать их.
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с чего всё началось
Рецепт надежного пароля заключается в его длине, периодическом обновлении, а также в способе хранения - не забыть секретный код помогут специальные менеджеры паролей или обычный бумажный листок в кошельке, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.РИА Новостивчера в 20:16
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Эксперты рассказали об эффективных способах создать и не забыть надежный пароль
ТК Звездавчера в 23:30
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Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 11 июля в 08:26
Общество
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян
Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, также отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости вчера в 20:30
Общество
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Потребителей в России освободили от оплаты установки приборов учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тысяч рублей.
BFM.ru вчера в 14:43
Политика
ЕС ускорит развитие Украины как аграрной сверхдержавы
Между Украиной и ЕС начинает разгораться скандал. Причина - в попытке Киева поддержать свое машиностроение, оказавшееся на грани гибели.
Вечерний курьер 11 июля в 05:11
Кино
Том Холланд показал свою «подготовку» к съемкам Uncharted
Производство фильма Uncharted приостановили из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
iReactor 11 июля в 05:24
Общество
Десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
Новый Калининград.Ru 11 июля в 08:23
Общество
Новосибирская область открывает торговлю во всех форматах
Власти Новосибирской области в связи со стабильной ситуацией по коронавирусу приняли решение разрешить работу всех видов торговли, в том числе в торговых центрах, сообщил в понедельник на оперативном совещании в облправительстве губернатор региона Андрей Травников.
РИА Новости 00:23
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Происшествия
В Нижегородской области при крушении самолета Ан-2 погиб человек
На юге Нижегородской области упал легкомоторный самолет Ан-2, в результате чего погиб человек.
РБК вчера в 22:38
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Армия и оружие
После боя на границе Азербайджана и Армении умер еще один солдат
Вести.Ru вчера в 14:51
Здоровье
В Якутске начал работать городской пляж
Во избежание распространения коронавирусной инфекции, работают только киоски, торгующие прохладительными напитками, мороженым.
Аргументы и Факты - Якутия 00:41
Общество
Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу
В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 вчера в 03:34
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона "Формулы-1" Гран-при Штирии, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал десятым.
РИА Новости вчера в 11:13
Политика
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru 10 июля в 16:22
Футбол
«Спартак» сохранил прописку в премьер-лиге за два тура до финиша
Футболисты московского "Спартака" обеспечили себе прописку в Российской премьер-лиге за два тура до окончания нынешнего сезона.
Вести.Ru вчера в 16:41
Политика
Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
Общество
ВОЗ заявила о рекордном числе заразившихся коронавирусом в мире
Большинство заболевших выявили в Северной и Южной Америке. По информации РИА Новости, за сутки во всем мире заболело 230 370 человек.
EastRussia вчера в 20:12
Недвижимость
Новый НДФЛ: дополнительные 2% придётся заплатить не только богатым
Одни не хотят жить в старой квартире, а предпочитают покупку новой, на это к накопленным средствам планируют прибавить сумму, вырученную от продажи наследства.
Life.ru 00:30
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Наука
Американскими учеными был разработан новый вид легкой брони
В будущем разработка ученых может привести к появлению новых типов легкой брони и конструкционных материалов, которые будут эффективными против взрывов и кинетического воздействия.
Rusargument вчера в 20:01
Авто
В Китае выпустили компактвэн дешевле Lada Largus в 1,5 раза
Фургончик стоит почти в полтора раза меньше, чем Lada Largus.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Актуальные Новости 01:21
Политика
Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии
Президент Турции Тайип Эрдоган высказался о мнении других стран в отношении вопроса о превращении собора Святой Софии в мечеть, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:21
Экономика
Минсельхоз рассказал, почему в Сахалинской области дорогой картофель
Картофель по высоким ценам продолжают продавать в Сахалинской области.
АСТВ 00:41
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Здоровье
Иммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом
Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях человек может избежать заражения коронавирусом или обеспечить легкое течение болезни.
Известия вчера в 22:27
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Россиян предупредили об опасности употребления кофе в жару
Медик предупреждает, что в жару следует ограничить употребление кофе, поскольку он приводит к обезвоживанию организма.
Evo-rus.com вчера в 07:56