Шведский футболист Златан Ибрагимович объявил о своем возвращении в Испанию. В пятницу, 25 октября, форвард вместе со своей командой "Лос-Анджелес Гэлакси" уступил в плей-офф "Лос-Анджелесу" и завершил выступление в текущем розыгрыше американо-канадской лиги MLS.

Ибрагимович анонсировал свое возвращение в Испанию

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