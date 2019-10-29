Футбол
РИА НовостиИбрагимович анонсировал свое возвращение в Испанию
Шведский футболист Златан Ибрагимович объявил о своем возвращении в Испанию. В пятницу, 25 октября, форвард вместе со своей командой "Лос-Анджелес Гэлакси" уступил в плей-офф "Лос-Анджелесу" и завершил выступление в текущем розыгрыше американо-канадской лиги MLS.
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Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Мариуполь на инвестиционный форум, его встретили протестующие, пишут СМИ.
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Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
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