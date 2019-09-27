Футбол
ТК ЗвездаИбрагимович бросил вызов Нурмагомедову
Форвард бросил вызов действующему чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, первой ракетке мира Новаку Джоковичу, полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба и его агенту Мино Райоле.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:41, Вашингтон
Происшествия
Установлен убийца настоятеля Данилова монастыря Переславля-Залесского
REGNUM вчера в 13:37
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
Газета.Ru 02:10
Политика
Российского дипломата вызвали в МИД Киргизии из-за передачи Малахова
В четверг, 26 сентября, МИД Киргизии вызвал советника-посланника (заместитель посла) посольства России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова.
РБК 06:11
Политика
Экс-глава ДНР возглавил администрацию столицы Калмыкии
Дмитрий Трапезников, ранее некоторое время возглавлявший самопровозглашённую Донецкую народную республику (ДНР), занял пост врио главы столицы Калмыкии.
Суть событий вчера в 11:52
Политика
Могерини изучает предложение Путина о моратории на РСМД
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах (РСМД).
РИА Новости вчера в 11:25
Армия и оружие
Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке
Минобороны опубликовало кадры пуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.
РИА Новости 01:21
Политика
В Чечне прокомментировали состояние здоровья Кадырова
Министр подчеркнул, что сейчас здоровью Кадырова ничто не угрожает.
Реальное время вчера в 15:03
Политика
Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.
RT на русском 05:43
Общество
В МЧС подтвердили запрет на курение на балконах
В российском МЧС подтвердили запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
Профиль вчера в 13:55
Наука
В Америке обнаружен новый вид круглых червей трех полов
Ученые из Калифорнийского технологического института (CALTECH, США) обнаружили новый вид червей, процветающих в экстремальных условиях соленого, насыщенного мышьяком озера Моно.
Научная Россия вчера в 18:22
Общество
Российскую учительницу уволили за старые эротические фото с мужем
Педагог из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу тренера по кикбоксингу в детско-юношеском центре, когда обнаружились ее эротические фотографии, опубликованные в соцсетях 10 лет назад.
Lenta.ru вчера в 13:43
Экономика
X5 Retail откажется от половины гипермаркетов «Карусель»
Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин. За первые полугодие 2019 года сеть принесла X5 Retail Group 5,1% общей выручки.
Известия вчера в 06:25
Армия и оружие
Япония установила приоритеты в укреплении своей обороны
Приоритетными направлениями укрепления обороноспособности страны признаны космос, киберпространство и защита от электромагнитного излучения.
Новостной фронт 00:11
Политика
Столтенберг и Зеленский обсудили вступление Украины в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Зеленский поднимал вопрос членства Украины в Альянсе во время их встречи в Нью-Йорке.
iReactor вчера в 20:18
Политика
Лавров прокомментировал отказ Минска разместить военную базу России
Отказ Белоруссии разместить на своей территории российскую военную базу является, конечно, неприятным эпизодом, но надо понимать, что Минск является союзником Москвы на все 100%.
Военное обозрение вчера в 02:33
Политика
Зеленский объяснил критику Макрона и Меркель в беседе с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему раскритиковал своих европейских коллег во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
РЕН ТВ 25 сентября в 20:53
Происшествия
Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе
Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова.
Интерфакс 02:36
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.
Автоновости дня 24 сентября в 09:20
Общество
Девушка написала мертвому брату и получила ответ
Газета.Ru вчера в 22:11
Футбол
Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб
Газета.Ru вчера в 21:51
Кино
Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России вчера в 22:09
Происшествия
Директор Аверина отрицает дебош актера в самолете
Как передает РИА Новости, директор Аверина Николай Коренев проинформировал общественность, что не знает, кто распространяет информацию о том, что актер якобы устроил пьяный дебош в самолете.
Вести.Ru вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Общество
Голикова анонсировала отмену бумажных трудовых книжек с 2020 года
Россиянам с 2020 года при получении госуслуг не нужно будет подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Взгляд.ру 05:08
Политика
В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Политика
Песков прокомментировал задержание в Приморье браконьеров из КНДР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание российскими пограничниками браконьерского судна КНДР.
Экономика сегодня 06:07
Общество
Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов и кафе
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.
РИА Новости 01:11
Политика
Клинцевич: кто в СНГ захочет иметь дело с Кулебой
В Совфеде сомневаются, что после заявлений СНГ будет иметь дело с вице-премьером Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрием Кулебой, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
REGNUM 06:02
Экономика
В России участились звонки мошенников с подменой номеров банков
Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков.
REGNUM 00:45