с чего всё началось

Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович запустил флешмоб в своем Twitter, бросив вызов российскому бойцу, чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, своему бывшему одноклубнику по "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и агенту Мино Райоле.

Технологии Журнал Nature отозвал статью о потеплении океана Престижный научный журнал Nature отозвал статью, где ученые били тревогу в связи с тем, что, по их расчетам, мировой океан нагревается куда быстрее, чем ожидалось.

Политика Адвокат Трампа пообещал доказать вмешательство Украины в выборы в США Адвокат президента США Рудольф Джулиани пообещал в скором времени предоставить доказательства по вмешательству ряда украинских чиновников в американские президентские выборы в 2016 году.

Политика Украина может остаться без нового кредита МВФ Миссия Международного валютного фонда (МВФ) и Украина не смогли договориться о заключении новой кредитной программы.

Здоровье Эксперт назвал причину 87% случаев сердечной недостаточности В России 87% пациентов с сердечной недостаточностью неправильно лечат гипертоническую болезнь, поэтому нагрузка на сердце увеличивается.

Происшествия Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта Отец Виктора Цоя Роберт Цой прокомментировал новую версию гибели музыканта, в которой судебный эксперт Наталья Потлачук высказала уверенность в том, что "его смерть не могла наступить из-за сна", сообщает КП.

Политика Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Гаджеты Google представила Android 10 для дешёвых смартфонов Американская корпорация Google представила версию операционной системы (ОС) Android 10.

Авто Представили обновлённый пикап Nissan Titan Японская компания Nissan представила на Техасской ярмарке обновленный пикап Nissan Titan.

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Политика Лавров готовит сюрприз в ответ на невыдачу виз США Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе общения с журналистами на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Москва готовит ответные меры на невыдачу виз США российским делегатам, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Кино Sony готовит спин-офф «Человека-паука» про Мадам Паутину Кинокомпания Sony готовит фильм о Мадам Паутине – героине комиксов о Человеке-пауке.

Общество Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.

Футбол Цены на гостиницы в Петербурге во время чемпионата Европы ограничат В период проведения чемпионата Европы 2020 года в Петербурге планируется ограничить цены на гостиницы и отели.

Армия и оружие Минобороны заявило о ликвидации 120 атаковавших Хмеймим беспилотников Более сотни беспилотников террористов уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны (ПВО) или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Армия и оружие Минск назвали преградой для НАТО на пути к Москве Присутствие американских военных в Литве усилит напряжение, вызванное наращиванием группировки НАТО в Восточной Европе, заявил RT военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Происшествия Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета.

Политика США ввели санкции против Рауля Кастро и его семьи США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Общество Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу и чуть не попала под статью о невыполнении родительских обязанностей.

Игры Вышло красивое рекламное видео нового Microsoft Flight Simulator В сеть выложили видео продолжения популярной серии авиасимулятора Microsoft Flight Simulator. Об этом 27 сентября сообщил портал PC Gamer.