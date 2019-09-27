Футбол
Sputnik АбхазияИбрагимович бросил вызов Нурмагомедову, Хабиб ответил
Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович запустил флешмоб в своем Twitter, бросив вызов российскому бойцу, чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, своему бывшему одноклубнику по "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и агенту Мино Райоле.
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В своём посте Златан также передал ход полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.Чемпионат02:54
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 14:20, Вашингтон
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Как отмечает источник, сине-гранатовых наказали за то, что они начали раньше трансферного срока договариваться с французским нападающим Антуаном Гризманном о его переходе из мадридского "Атлетико".
Газета.Ru вчера в 08:33
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Lenta.ru 13:29
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Украинское правительство намерено провести аудит финансовых средств, полученных страной от Европейского союза в период правления экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Вести.Ru 11:47
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Lenta.ru 07:43
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Ведомости 13:05
Происшествия
В ЦАР три человека погибли при крушении вертолета
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ТК Звезда вчера в 15:47
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Газета.Ru 10:12
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