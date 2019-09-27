с чего всё началось

Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович запустил флешмоб в своем Twitter, бросив вызов российскому бойцу, чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, своему бывшему одноклубнику по "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и агенту Мино Райоле.

Экономика Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.

Происшествия Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.

Происшествия Суд в Швеции арестовал российского капитана севшего на мель судна Суд в Мальме арестовал на две недели российского капитана судна Baltic Carrier, севшего на мель на юге Швеции в ночь на 25 сентября.

Политика Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Политика Глава СНБО Украины написал заявление об отставке Уточняется, что Данилюк подал свое заявление до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Футбол В ФИФА не сомневаются в результатах голосования за лучшего игрока года Международная федерация футбола (ФИФА) считает достоверными результаты голосования за лучшего игрока года, которые были поставлены под сомнения некоторыми СМИ.

Футбол Радимов опубликовал фото Кокорина с тренировки «Зенита-2» Главный тренер санкт-петербургского клуба «Зенит-2» Владислав Радимов опубликовал совместную фотографию с нападающим Александром Кокориным.

Футбол «Барселону» оштрафовали за ранние переговоры с Гризманном на €300 Как отмечает источник, сине-гранатовых наказали за то, что они начали раньше трансферного срока договариваться с французским нападающим Антуаном Гризманном о его переходе из мадридского "Атлетико".

Политика Лавров рассказал Помпео о бесполезности американских санкций 25 сентября сообщалось, что российский министр предложил перенести международные мероприятия, такие, как Генассамблея ООН, на более надежные площадки вместо США.

Политика На Украине проведут аудит полученных от ЕС при Порошенко денег Украинское правительство намерено провести аудит финансовых средств, полученных страной от Европейского союза в период правления экс-президента Украины Петра Порошенко.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев предложил Лере Кудрявцевой бросить ради него мужа Российский певец Сергей Лазарев на съемках шоу «Секрет на миллион» пошутили о возможном возобновлении отношений с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Политика Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

Происшествия В ЦАР три человека погибли при крушении вертолета Вертолет ВС Сенегала, выполнявший операцию под руководством миротворческой миссии организации ООН в ЦАР (MINUSCA), потерпел крушение в городе Буар на западе Центральноафриканской республики, в результате три человека погибли, один пострадал, сообщает портал DakarActu со ссылкой на сенегальскую армию.

Авто Автомобили УАЗ научатся заводиться со смартфона Специалисты Ульяновского предприятия приступили к тестированию автомобилей с технологией Connected Car.

Экономика «Фридом Финанс» собралась купить одного из старейших брокеров России В России входит в десятку крупнейших брокеров по количеству зарегистрированных клиентов (36,5 тыс.), отмечал "Эксперт РА" в июне, активных из них — примерно 6 тыс. Комиссионные доходы компании за прошлый год составили 775,8 млн руб. (в 2017 году — 145 млн руб.), чистая прибыль — 147,6 млн руб. (в 2017-м — 487,6 млн руб.).

Общество В МЧС объяснили детали запрета курения на балконе «Курение может привести и к уголовно-правовому наказанию, если из-за брошенного окурка сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир», - уточнили в МЧС.

Политика Байден с семьей избежали допроса украинских следователей Украинские следователи не стали допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА "Новости".

Экономика В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.

Шоу-бизнес Принцесса Беатрис официально объявила о помолвке На сайте Букингемского дворца появилось следующее сообщение: «Герцог и герцогиня Йоркские рады объявить о помолвке принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци».

Авто Lada 4x4 остается самым популярным внедорожником в России В среднем подержанные кроссоверы становятся дороже: в январе-августе цена на них в РФ выросла на 5,4%, до 866 тыс. рублей, причем спрос продолжает расти на модели, стоимость которых составляет порядка 2 млн рублей.

Шоу-бизнес Максим Галкин с бородой напомнил поклонникам Джигурду Максим Галкин удивил поклонников неожиданным преображением. Он опубликовал фото с густой растительностью на лице.