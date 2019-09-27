с чего всё началось

Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович запустил флешмоб в своем Twitter, бросив вызов российскому бойцу, чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, своему бывшему одноклубнику по "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и агенту Мино Райоле.

Политика Вице-премьер Украины призвал прекратить быть частью «русского мира» Вице-премьер-министр Украины по вопросам интеграции с ЕС Дмитрий Кулеба во время интервью «Европейской правде» заявил, что нужно перестать быть частью «русского мира».

Автоспорт Болид Квята сломался во время свободных заездов на Гран-при России Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не смог закончить первую сессию свободных заездов на Гран-при России в Сочи.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Игры Call of Duty: Modern Warfare теперь в Санкт-Петербурге 24 сентября компания Infinity Ward продемонстрировала новый трейлер Call of Duty: Modern Warfare.

Общество Шнуров отреагировал на запрет курения на балконах Музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме раскритиковал инициативу правительства по запрету курения на балконах.

Политика Поставки санкционных продуктов в Россию сократились в сто раз Поставки продуктов в Россию из стран, которые попали под продовольственное эмбарго, сократились в сто раз с 2013 года.

Футбол «Зенит» отправил Халку чемпионскую футболку «Зенит» отправил бразильцу золотую футболку, выпущенную к победе в прошлом чемпионате России, с автографами игроков.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Политика В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией В Кремле рассчитывают, что в своё время будут созданы условия, необходимые для восстановления авиасообщения с Грузией.

Общество МВД предложило ввести наказание за оскорбления полицейских в интернете МВД подготовило законопроект, который вводит ответственность за «посягательства на неприкосновенность чести и достоинства» полицейского в интернете.

Футбол «Зенит» в матче с «Локомотивом» поддержит две тысячи болельщиков Около двух тысяч болельщиков поддержат «Зенит» в матче с «Локомотивом». Команды встретятся на стадионе «РЖД Арене» в Москве 28 сентября.

Футбол Гендиректор Okko о перебоях в трансляциях: «Нашли решение, которое должно исключить проблемы» Генеральный директор стримингового сервиса Okko Иван Гродецкий рассказал о перебоях в работе сервиса во время матчей АПЛ, в том числе матча «Челси» и «Ливерпуля».

Политика Лавров рассказал о последствиях возможного вступления Грузии в НАТО В случае вступления Грузии в НАТО отношения с альянсом ещё больше ухудшатся.

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Происшествия Массовые убийства в школе активно продвигали в Крыму Силовики после массового убийства в керченской школе обнаружили только в Крыму 1,5 тысячи юзеров, продвигавших в Сети идею подобных «шутингов».

Политика Зеленский заявил об обещании Трампа помочь ему вернуть Крым Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в возвращении Крыма Украине.

Авто Найдена Lada Priora с миллионным пробегом в России В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.

Политика Лавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Гаджеты Xiaomi представила фитнес-браслет с цветным AMOLED-дисплеем и NFC Hey+ 1S оснащен обновленным дизайном с минимально скругленными углами и цветным экраном AMOLED, диагональ которого составляет 0,95 дюйма и плотностью пикселей 282 точек на дюйм.

Политика Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк подал в отставку Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке, сообщили в пресс-службе президентского офиса.

Шоу-бизнес Тарасова в «женских джинсах» высмеяли в Сети Пользователи Instagram обрушились с критикой на футболиста Дмитрия Тарасова, который поразил соцсети необычным нарядом.