Футбол

Sputnik АбхазияSputnik АбхазияИбрагимович бросил вызов Нурмагомедову, Хабиб ответил

Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович запустил флешмоб в своем Twitter, бросив вызов российскому бойцу, чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, своему бывшему одноклубнику по "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и агенту Мино Райоле.
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 Златан также передал ход полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
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