Футбол
Sputnik АбхазияИбрагимович бросил вызов Нурмагомедову, Хабиб ответил
Шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович запустил флешмоб в своем Twitter, бросив вызов российскому бойцу, чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, своему бывшему одноклубнику по "Манчестер Юнайтед" Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и агенту Мино Райоле.
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В своём посте Златан также передал ход полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.Чемпионат02:54
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:55, Вашингтон
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