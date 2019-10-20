Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руИбрагимович готов был платить Лукаку за удачные остановки мяча

Говорил: «Давай я буду платить себе по 50 фунтов за каждую приличную остановку мяча первым касанием». Он никогда не принимал это пари, хотя мог стать более качественным игроком.
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Ибрагимович: предлагал Лукаку £ 50 за каждую удачную остановку мяча, он отказал

Чемпионатвчера в 07:41

Ибрагимович рассказал, что предлагал Лукаку £50 за каждую удачную остановку мяча

RT на русскомвчера в 08:04

«Я бы дал ему 50 фунтов за каждый приличный прием мяча». Ибрагимович рассказал о пари с Лукаку

Sportbox.RUвчера в 16:29

Ибрагимович: «Лукаку не силен технически. Предложил ему 50 фунтов за каждый успешный прием мяча»

Sport24.ruвчера в 23:24

Ибрагимович готов был платить Лукаку за удачные остановки мяча

Евро-футбол.рувчера в 17:38
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Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
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Общество

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
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Появилось изображение российского САО «Мальва»

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