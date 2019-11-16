Футбол
MetaratingsИбрагимович хочет получать 1 млн евро в месяц
СМИ узнали зарплату, которую хотел бы получать шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём новом клубе. По имеющимся данным, Ибрагимович, к которому проявляет интерес ряд команд Серии А, нацелился на оклад в миллион евро в месяц в Европе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:34, Вашингтон
Здоровье
Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни
Происшествия
На Кубани начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко
В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета и ее сожитель Олег Соколов.
Происшествия
На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале
В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.
Фигурное катание
15-летняя Трусова обогнала Медведеву и выиграла этап Гран-при в Москве
В сумме у Трусовой оказалось 234,47 балла. Медведева же откатала произвольную на 148,83 балла, а в сумме получила 225,76 балла.
Общество
В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу
В сентябре в «Нафтогазе» сообщали, что на Украине целый ряд городов может остаться без отопления зимой из-за накопленных долгов.
Происшествия
В Москве при пожаре в квартире погиб ребенок
Пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы, в результате погиб ребенок.
Политика
«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Российская сторона может освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли и вернуть их на родину.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Футбол
Россия — Бельгия 1:4 (2-й тайм)
Сборная Бельгии по футболу открыла счет в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 с Россией.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Транспорт
В России задумали поднять цены на шипованную резину
Политика
Состоялся обмен раскрытыми шпионами между Россией, Литвой и Норвегией
Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России — Николая Филипенко и Сергея Моисеенко, которые были осуждены литовским судом за шпионаж.
Спорт
Объявлен состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом спортсменов, которые будут представлять страну на первых этапах Кубка мира и Кубке Международного союза биатлонистов (IBU).
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Шоу-бизнес
В Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград
Армия и оружие
Легковой автомобиль испытали ударной волной взрыва
Журналисты телеканала «Звезда» совместно с военными на специальном полигоне проверили действие взрывной волны на легковой автомобиль.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев впервые показал совместное фото с невестой
Телеведущий впервые опубликовал в личном блоге совместное фото с Екатериной, напомнив в комментариях историю знакомства с возлюбленной.
Кино
Как изменились актеры фильма «Ангелы Чарли»
За 20 лет карьера актёров киноверсии сложилась очень по-разному. Редакция uznayvse.ru решила посмотреть, кто смог развить успех лучше.
Общество
Опубликована переписка убитой аспирантки Анастасии Ещенко с подругой
Общество
Российских специалистов пригласили восстанавливать Нотр-Дам
Напомним, что пожар на верхних уровнях собора Парижской Богоматери вспыхнул 15 апреля текущего года.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
Шоу-бизнес
Дочь показала видео, сделанное за день до смерти Аллы Вербер
Дочь опубликовала последнее видео фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер, которая умерла в августе в Италии.
Происшествия
СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на слухи о любовнице Плющенко
Продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи, что у её супруга Евгения Плющенко появилась молодая любовница.
Общество