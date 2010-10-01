Футбол

MetaratingsMetaratingsИбрагимович хочет получать 1 млн евро в месяц

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СМИ узнали зарплату, которую хотел бы получать шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём новом клубе. По имеющимся данным, Ибрагимович, к которому проявляет интерес ряд команд Серии А, нацелился на оклад в миллион евро в месяц в Европе.
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Ибрагимович хочет зарабатывать в новом клубе € 1 млн в месяц

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Ибрагимович хочет зарабатывать 1 миллион евро в месяц

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Ибрагимович хочет получать 1 млн евро в месяц

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