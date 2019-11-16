Футбол

MetaratingsMetaratingsИбрагимович хочет получать 1 млн евро в месяц

3 фото
СМИ узнали зарплату, которую хотел бы получать шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём новом клубе. По имеющимся данным, Ибрагимович, к которому проявляет интерес ряд команд Серии А, нацелился на оклад в миллион евро в месяц в Европе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ибрагимович хочет зарабатывать в новом клубе € 1 млн в месяц

Чемпионат07:10

Ибрагимович хочет зарабатывать 1 миллион евро в месяц

Спорт-Экспресс05:37

Ибрагимович хочет зарабатывать в новой команде € 1 млн в месяц

Sport.ru07:30

Ибрагимович хочет получать 1 млн евро в месяц

Metaratings05:58

СМИ узнали, сколько Ибрагимович хочет зарабатывать в новом клубе

Матч ТВ10:31

Ибрагимович требует €1 млн в месяц у клубов Серии А

Sport24.ru10:08

Ибрагимович выдвинул условия по контракту своему потенциальному клубу

Евро-футбол.ру05:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:17, Ашберн
Происшествия

Мать убитой аспирантки с похорон увезли в реанимацию

Петербургский дневник 10:57
Кино

Вышел трейлер нового «Спанч Боба» с Киану Ривзом

Профиль вчера в 10:23
Футбол

Сборная России уступила команде Бельгии в отборочном матче ЧЕ-2020

В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу сборная России проиграла команде Бельгии.
RT на русском 13:52
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru вчера в 11:57
Происшествия

Чемпионка Украины по боксу погибла под колесами поезда

Вести.Ru 12:20
Теннис

Циципас победил Федерера и вышел в финал Итогового турнира ATP

В полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) грек Стефанос Циципас победил третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера.
RT на русском 11:35
Авто

Audi покажет серийный e-tron Sportback в Лос-Анджелесе

В настоящее время известно лишь, что e-tron Sportback станет первой моделью Audi с новыми матричными фарами по технологии Digital Matrix.
Коммерсантъ 16:45
Армия и оружие

Индия предпочла французские Rafale вместо Су-30МКИ

РЕН ТВ 20:37
Авто

Nissan отзывает 450 тысяч автомобилей по всему миру

Слово и Дело вчера в 20:37
Хоккей

Хартли: Дюков должен быть наказан, он сыграл как футболист

Дюков должен быть наказан, он сыграл как футболист.
Нева Спорт 15:25
Здоровье

Кардиолог объяснил опасность вейпов

Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью телеканалу "360" объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма.
РИА Новости 18:07
Единоборства

Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234

Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Лезги газет вчера в 13:36
Единоборства

Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу

Спорт-Экспресс 15:29
Политика

Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США

РЕН ТВ 14:31
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду.
РБК 11:54
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета 04:29
Происшествия

В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
РБК 18:00
Политика

США ввели санкции в отношении главы МВД Кубы

Американские власти внесли в санкционные списки главу МВД Кубы Хулио Сесара Гандарилью.
РБК 18:56
Общество

В Иране погиб человек в ходе протестов из-за роста цен на бензин

Один человек погиб в городе Сирджан на юге Ирана в ходе протестов из-за повышения цен на бензин, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 04:59
Политика

РФ и Куба реализуют проект реконструкции кубинских железных дорог

Совместный проект России и Кубы по реконструкции кубинских железных дорог качественно изменит транспортную инфраструктуру в республике.
РЕН ТВ 21:01
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости 14 ноября в 16:49
Спорт

Нуждов: Драчев неправомерно изменил критерии отбора в сборную России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) единолично и неправомерно изменил критерии отбора российских биатлонистов в национальную команду на международные старты, включая первые три этапа Кубка мира.
ТАСС Спорт 15:48
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК 21:14
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Политика

Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже

Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.
Вести.Ru вчера в 11:09
Здоровье

Медсправка для водителей станет дороже

С 22 ноября получить медицинскую справку станет сложнее и дороже.
Саратов 24 10:09
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости вчера в 06:25
Кино

«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате

По информации Esquire картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли собрала в прокате по всему миру уже больше миллиарда долларов.
Радио Комсомольская правда 09:44
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru 14:50
Футбол

Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы

Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы в матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Газета.Ru 14 ноября в 18:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное