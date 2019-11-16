Футбол
MetaratingsИбрагимович хочет получать 1 млн евро в месяц
СМИ узнали зарплату, которую хотел бы получать шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём новом клубе. По имеющимся данным, Ибрагимович, к которому проявляет интерес ряд команд Серии А, нацелился на оклад в миллион евро в месяц в Европе.
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Сборы фильма «Джокер» в мировом прокате превысили рекордную сумму в миллиард долларов.
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Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским
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Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
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Кратер Езеро, на который должен будет совершить посадку ровер Mars 2020, оказалось идеальным для поиска древних окаменелостей.
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
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Мама Александра Носика пропала в Москве
Сегодня СМИ сообщили тревожную новость — пропала мама Александра Носика.
Культура
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Уточняется, что по прибытии на место происшествия, полицейские обнаружили дом, в котором были найдены погибшие от огнестрельных ранений мужчина, женщина и 3-х летний ребёнок.
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Умер легендарный пожарный Виктор Климкин
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