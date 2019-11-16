Футбол

MetaratingsMetaratingsИбрагимович хочет получать 1 млн евро в месяц

3 фото
СМИ узнали зарплату, которую хотел бы получать шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович в своём новом клубе. По имеющимся данным, Ибрагимович, к которому проявляет интерес ряд команд Серии А, нацелился на оклад в миллион евро в месяц в Европе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ибрагимович хочет зарабатывать в новом клубе € 1 млн в месяц

Чемпионат07:10

Ибрагимович хочет зарабатывать 1 миллион евро в месяц

Спорт-Экспресс05:37

Ибрагимович хочет зарабатывать в новой команде € 1 млн в месяц

Sport.ru07:30

Ибрагимович хочет получать 1 млн евро в месяц

Metaratings05:58

СМИ узнали, сколько Ибрагимович хочет зарабатывать в новом клубе

Матч ТВ10:31

Ибрагимович требует €1 млн в месяц у клубов Серии А

Sport24.ru10:08

Ибрагимович выдвинул условия по контракту своему потенциальному клубу

Евро-футбол.ру05:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Армия и оружие

ВСУ продали еще одну партию поставленного из США вооружения

КП - Донецк 08:22
Футбол

Дзюба назвал хорошей пощечиной поражение сборной России от бельгийцев

Поражение от сборной Бельгии стало хорошей пощечиной для футболистов сборной России.
РБК 14:44
Кино

Киану Ривз появился в трейлере нового «Спанч Боба»

Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.
Lenta.ru вчера в 00:26
Футбол

Григорян рассказал, кого из тренеров РПЛ считает гениальным

Бывший главный тренер «Анжи», «Луча» и «Тамбова» Александр Григорян высоко отозвался об уровне коллеги из ЦСКА Виктора Гончаренко.
Матч ТВ 06:16
Футбол

Президент федерации заявил, что Бензема не вернется в сборную Франции

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема никогда не вернется в национальную команду.
Спорт-Экспресс 10:32
Футбол

Зелимхан Бакаев: «Уступали и в классе и борьбе»

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев оценил игру команды в матче отбора Евро-2020 против Бельгии (1:4). — Меня не было в перерыве в раздевалке.
Спорт-Экспресс 14:27
Футбол

Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы

Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.
РИА Новости вчера в 13:59
Музыка

17-летний житель Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»

17-летний житель Екатеринбурга Арсений Курчанин покорил жюри вокального шоу «Голос» на «Первом канале».
URA.Ru вчера в 14:10
Происшествия

СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым

РИА Новости 13:16
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Вести.Ru вчера в 06:25
Фигурное катание

Фигуристы Бойкова и Козловский идут первыми на Гран-при в Москве

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на Гран-при России, который проходит в Москве.
Вести.Ru 01:32
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС вчера в 08:51
Спорт

Опубликован состав сборной России по биатлону на стартовые этапы КМ

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала список спортсменов, которые вошли в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира.
RT на русском 12:05
Наука

Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует

Naked Science вчера в 03:57
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru 14:50
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета 04:29
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Авто

ABT представили заряженную Audi S4 TDI

Тюнинг-ателье ABT Sportsline представило свою версию дизельного автомобиля Audi S4 TDI.
Тарантас Ньюс 14 ноября в 06:43
Происшествия

Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Газета.Ru 05:24
Политика

Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Известия вчера в 23:57
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
Происшествия

В Петербурге автомобиль с мужчиной и двумя детьми упал в Фонтанку

РИА Новости 11:14
Космос

Экипаж МКС в открытом космосе отремонтирует альфа-спектрометр

Спектрометр был доставлен на МКС в 2011 году и не предполагал ремонта в открытом космосе.
Российская газета 14 ноября в 17:10
Политика

На Украине министр признался в употреблении запрещенных веществ

Непонятно, что сподвигло министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины признаться в употреблении наркотиков.
Аргументы недели 14:57
Энергетика

Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
RT на русском 14:44
Футбол

Станислав Черчесов: «Счет 1:4, конечно, не красит нас»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру команды в матче против Бельгии (1:4) в рамках отбора Евро-2020.
Спорт-Экспресс 14:42
Космос

NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода

Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Новые Известия 14 ноября в 06:17
Транспорт

В России предложили поднять цены на шипованные шины

Реальное время вчера в 11:32
Происшествия

СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
BFM.ru 09:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное