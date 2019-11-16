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Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович хочет получать € 1 млн в месяц в будущей команде, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica. Форвард вскоре станет свободным агентом, так как его контракт с американским клубом истекает в конце декабря, и он уже объявил об уходе из MLS.
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Ибрагимович хочет зарабатывать в новом клубе € 1 млн в месяц

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