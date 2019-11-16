Футбол
ЧемпионатИбрагимович хочет зарабатывать в новом клубе € 1 млн в месяц
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович хочет получать € 1 млн в месяц в будущей команде, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica. Форвард вскоре станет свободным агентом, так как его контракт с американским клубом истекает в конце декабря, и он уже объявил об уходе из MLS.
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В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
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Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Руководство «Ювентуса» проведет встречу с Роналду
Руководство «Ювентуса» проведет встречу с нападающим Криштиану Роналду.
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У двигателей для Су-57 возникли новые проблемы
Выявлены проблемы с двигателями для Су-57.
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Происшествия
В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
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Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Москве
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали в соревнованиях танцевальных дуэтов на пятом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Москве.
Политика
Путин ошарашил чиновников ошибкой на саммите
"В Латинской Америке все очень быстро меняется", - был вынужден признать на пресс-конференции Владимир Путин, который еще недавно общался с другим президентом Бразилии - Дилмой Русеф, лишившейся власти в 2016 году в результате импичмента.
Единоборства
Боец UFC пришел на взвешивание в образе Джокера
Бразильский боец смешанных единоборств Маркус Перес появился на официальной церемонии взвешивания перед турниром UFC в гриме клоуна-злодея Джокера.
Происшествия
В результате взрыва в Сирии погибли 18 человек
Минимум 18 человек погибли при взрыве бомбы в городе Эль-Бабе в Сирии, пишет «МК». Отмечается, что ещё 27 пострадали.
Общество
«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года
Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".
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Макрон хочет сделать ЕС более независимым от НАТО
Президент Франции считает, что изменения позволят Евросоюзу обеспечить безопасность своими силами в том случае, если НАТО из-за вето не активирует статью о коллективной обороне.
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Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложено
Изначально российский сегмент МКС планировалось собрать к 2015 году.
Происшествия
Автомобиль с ребенком упал в Фонтанку и перевернулся
Автомобиль упал в реку Фонтанку вечером в субботу, 16 ноября, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
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Михаил Ефремов впервые стал дедом
Знаменитый актер Михаил Ефремов признался, что впервые стал дедом.
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Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Происшествия
Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу
Умерла чемпионка Украины по боксу Амина Булах.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Шоу-бизнес
Жена Михаэля Шумахера объяснила, почему молчит о здоровье мужа
В декабре 2013 года Михаэль Шумахер во время катания на горных лыжах получил тяжелую травму головы, в результате которой впал в кому.
Политика
В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
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Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
Общество
Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Армия и оружие
Две ракеты выпущены из сектора Газа по Израилю
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в ночь на субботу по израильской территории две ракеты, которые были перехвачены системой противовоздушной обороны.