Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович хочет получать € 1 млн в месяц в будущей команде, сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica. Форвард вскоре станет свободным агентом, так как его контракт с американским клубом истекает в конце декабря, и он уже объявил об уходе из MLS.

Ибрагимович хочет зарабатывать в новом клубе € 1 млн в месяц

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