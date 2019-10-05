Авто
ЧемпионатИбрагимович купил «Феррари» за € 1,5 млн
Машина Ferrari SP2 стоимостью в €1,5 млн теперь принадлежит шведу. В «Инстаграме» Ибрагимович так и подписал фотографию с новым автомобилем: «С днем рождения, Златан!».
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 16:58, Ашберн
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости 03:59
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия вчера в 21:54
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 02 октября в 08:59
Политика
КНДР прекратила переговоры с США
Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о прекращении переговоров с США до конца года и посоветовал американской стороне обдумать свою позицию, передает агентство Рёнхап.
РИА Новости 15:03
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 01:55
Политика
Президент Литвы оценил сроки возможного захвата своей страны Россией
В интервью CNN, опубликованном 3 октября, литовский лидер оценил сценарий аналитиков центра RAND, согласно которому Россия способна занять территорию Литвы менее чем за двое суток.
Известия 15:46
Происшествия
Во Львове при аварийной посадке погиб почти весь экипаж Ан-12
В аэропорту Львова 4 октября совершил аварийную посадку грузовой самолет Ан-12, следовавший из испанского города Виго.
Уралинформбюро вчера в 04:35
Политика
В Польше украинца заставили съесть бандеровский флаг
«Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — сказал живущий в Польше украинец.
Известия 10:09
Футбол
«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»
Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.
Чемпионат 07:39
Футбол
Гаттузо рассказал, как мог перейти в «Анжи»
Известный в прошлом полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о том, как в своё время мог перейти в «Анжи».
Евро-футбол.ру 15:25
Политика
WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора
Американский лидер Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 28 января 2017 года, "заискивал" перед российским коллегой, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники в Белом доме.
Газета.Ru 15:57
Политика
Politico узнало о новых случаях давления Вашингтона на Зеленского
Сообщения поступают на фоне скандала в США вокруг телефонного разговора между Трампом и Зеленским, в ходе которого, по мнению демократов из конгресса США, американский президент давил на своего украинского коллегу в своих политических интересах.
РБК 12:51
Политика
Лукашевич оценил перспективы проведения саммита в нормандском формате
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене оценил условия для подготовки к проведению саммита в нормандском формате.
RT на русском 09:24
Общество
Аглая Тарасова встречается с Дарреном Аронофски
Американский режиссёр Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова подтвердили слухи о своём романе, появившись вместе на премьере фильма "Pacified" на 67-м кинофестивале в Сан-Себастьяне.
ИА InterMedia вчера в 07:59
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии.
Известия 15:16
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились
За сентябрь 2019 года показатель продаж составил 157,129 тыс. единиц, что на 0,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Piter.tv вчера в 13:31
Футбол
Головин получил красную карточку в матче «Монако» с «Монпелье»
На 82-й минуте россиянин получил вторую желтую карточку и досрочно завершил игру.
Вести.Ru 16:39
Авто
Tesla установила новый рекорд продаж
SpeedMe 03 октября в 01:59
Музыка
Соловьев: «Гребенщиков деградировал до куплетиста»
Кавказ Пост 02 октября в 05:42
Кино
Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»
Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск 09:09
Хоккей
«Авангард» опроверг свое сообщение о смерти Мнацяна
ProstoProSport 09:50
Шоу-бизнес
Рудковская показала фото со свадьбы Клюкиной
Кстати, по некоторой информации присутствующим запретили снимать на свадьбе и выкладывать фото и видеоматериалы в Сеть, однако на страницах Димы Билана и Яны Рудковской появились видеоролики и фотографии, сделанные на свадьбе.
Uznayvse.ru вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка
Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
News.ru 11:49
Культура
Шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
КП - Донецк вчера в 17:07
Общество
Рэпер Гуф три раза извинился за оскорбление чеченских женщин
Музыкант в интервью Ксении Собчак рассказывал, как женился на чеченке Рэпер Гуф (Алексей Долматов) опубликовал в своем Instagram видеообращение, в котором несколько раз извинился и попросил прощение за оскорбление женщин Кавказа и особенно чеченок.
АМИТЕЛ 12:01