Футбол
ЧемпионатИбрагимович купил «Феррари» за € 1,5 млн
Машина Ferrari SP2 стоимостью в €1,5 млн теперь принадлежит шведу. В «Инстаграме» Ибрагимович так и подписал фотографию с новым автомобилем: «С днем рождения, Златан!».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 18:27, Ашберн
Футбол
Головин получил красную карточку в матче «Монако» с «Монпелье»
Подопечные Леонида Жардима проиграли хозяевам поля со счетом 1:3. Российский полузащитник монегасков Александр Головин был удален с поля.
Вести.Ru 16:39
Футбол
Гаттузо рассказал, как мог перейти в «Анжи»
Известный в прошлом полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о том, как в своё время мог перейти в «Анжи».
Евро-футбол.ру 15:25
Политика
Вице-премьер Гордеев предложил создать зерновой аналог ОПЕК
«Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с предложением создать организацию наподобие зернового ОПЕК с целью обеспечения стабильности зернового рынка, координации ценовой политики на зерно и решения проблем с голодом на планете», — сообщили в пресс-службе.
РБК 17:49
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Общество
Принц Гарри подал новый иск к таблоидам
Внук Елизаветы II принц Гарри подал в суд на владельцев таблоидов Тне Sun и Daily Mirror и обвинил их во взломе его телефона и перехвате голосовых сообщений, пишет Guardian.
Интерфакс вчера в 15:59
Футбол
«Бавария» проиграла «Хоффенхайму» в матче чемпионата Германии
Мюнхенская "Бавария" проиграла "Хоффенхайму" в матче седьмого тура чемпионата Германии.
Газета.Ru 11:51
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости 11:44
Политика
В США прокомментировали заявление КНДР о провале переговоров
Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 16:21
Футбол
Домашние стены не спасут «Урал» от поражения «Зениту»
Караваев, Шатов, Сутормин сыграют без потери качества, класс "Зенита" на порядок выше, и даже домашние стены и мотивация экс зенитовцев Бавина и Погребняка не спасут "Урал" от второго подряд домашнего поражения.
Bobsoccer 14:05
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
ТАСС вчера в 03:25
Игры
Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare
CyberSport.ru вчера в 14:04
Игры
Трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён оптимизациям под AMD
Французское издательство уже выпускало ролик с рассказом о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК, а теперь решило напомнить об этом кратким трейлером.
3DNews 03 октября в 07:27
Политика
Путин критично высказался о выступлении Греты Тунберг
Выступление 16-тилетней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН раскритиковал президент РФ Владимир Путин.
Neva.Today 02 октября в 10:07
Здоровье
Названы способы борьбы с высоким давлением
Известия вчера в 23:20
Кино
Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»
Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск 09:09
Шоу-бизнес
Муж вынужденно оставил онкобольную Заворотнюк
Супруг Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили рак и шансов на выздоровление нет, оставил ее из-за подготовки к работе, хотя до этого якобы отказался от выступлений, чтобы находиться рядом с женой.
Утро.ru вчера в 03:33
Космос
Назван простой способ колонизации Марса
Газета Кемерова 01 октября в 18:23
Футбол
Гол Милнера с пенальти принес «Ливерпулю» победу над «Лестером»
Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Садио Мане и Джеймс Милнер.
Газета.Ru 11:56
Политика
Новак допустил строительство газопровода из Крыма в Европу
Министр энергетики Александр Новак считает возможным в будущем строительство газопровода из Крыма в Европу, но пока эта идея правительством не рассматривается.
Взгляд.ру 08:58
Происшествия
CNN: 22 десантника пострадали в США во время прыжков с парашютом
ТАСС 03 октября в 10:27
Футбол
Руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова
Спорт-Экспресс 09:25
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка
Российская актриса и продюсер Мария Миронова раскрыла фанатам пол и имя своего новорождённого ребёнка.
News.ru 11:49
Армия и оружие
ВВС США создали управление по разработке истребителя нового поколения
Командование ВВС США 2 октября 2019 года создало управление по разработке истребителя нового поколения.
N+1 09:22
Происшествия
Убийца из парижской префектуры был радикальным исламистом
За жизнь полицейского-женщины борются врачи военного госпиталя. Исламиста застрелили во дворе префектуры.
Вести.Ru 11:23
Гаджеты
Названы сроки выхода новых видеокарт NVIDIA
Сразу несколько СМИ, связанных с миром компьютерного железа, сообщили, что видеокарты NVIDIA, созданные на основе архитектуры Ampere, появятся в продаже уже в первой половине 2020 года.
Ferra 09:18