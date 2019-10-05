Футбол
ЧемпионатИбрагимович купил «Феррари» за € 1,5 млн
Машина Ferrari SP2 стоимостью в € 1,5 млн теперь принадлежит шведу. В «Инстаграме» Ибрагимович так и подписал фотографию с новым автомобилем: «С днём рождения, Златан!».
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Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Происшествия
В Новороссийске пьяный депутат сбил ребенка и скрылся
Известия вчера в 14:15
Политика
Кремль допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС
Помощник президента России Юрий Ушаков допустил, что Владимир Путин может встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите АТЭС в ноябре.
Ведомости 07:29
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости 07:42
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Политика
На Украине прошли митинги против «формулы Штайнмайера»
РИА Новости 08:13
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка
StarHit.ru вчера в 09:00
Здоровье
Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции
Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Игры
«Билайн» запустит в России облачную игровую платформу
Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») рассказала о готовящемся запуске своей игровой облачной экосистемы Beeline Gaming.
Forbes 03 октября в 11:48
Здоровье
Уволен возивший инвалидов с овощами главврач саратовской больницы
Вечерняя Москва вчера в 01:56
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости 04 октября в 21:35
Шоу-бизнес
Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание и вернулась в соцсети
Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 09:30
Происшествия
В США на пивном фестивале произошло три взрыва
По меньшей мере три взрыва прогремело неподалеку от места проведения пивного фестиваля «Октоберфест» в городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния) вблизи Лос-Анджелеса, передает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.
РБК 05:06
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Авто
Эксперты назвали низкими перспективы Ravon на российском рынке
Автоновости дня вчера в 10:06
Общество
Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе
Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
Известия 07:57
Политика
В США задержали депутата Госдумы от Башкирии
В аэропорту Нью-Йорка сотрудник ФБР допрашивал депутата Госдумы Ингу Юмашеву.
Bash.News 07:30
Футбол
«Торпедо» победило «Шинник» в матче ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло на своем поле ярославский "Шинник" в матче 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
РИА Новости вчера в 13:21
Происшествия
На Ленинском проспекте школьника ударили ножом в живот
Инцидент произошел вечером 5 октября у дома 118 по Ленинскому проспекту. Неизвестный мужчина подошел к юноше и ударил его ножом в живот.
Московский Комсомолец 07:26
Футбол
Жена главы селекционного отдела ЦСКА раскритиковала Гончаренко
Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
Нева Спорт 04 октября в 09:13
Шоу-бизнес
Петросян впервые после развода со Степаненко попал в свою квартиру
Известный советский и российский юморист Евгений Петросян впервые смог попасть в свою квартиру после развода со своей уже бывшей супругой Еленой Степаненко.
NewInform вчера в 09:08
Общество
Мэрия Москвы не согласовала акцию «Бессмертный ГУЛАГ» 13 октября
Мэрия Москвы повторно отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе партии ПАРНАС.
Интерфакс 03 октября в 11:19
Авто
Среднемоторный Chevrolet Corvette стал родстером
Производство родстеров Chevrolet Corvette Stingray начнется в первом квартале следующего года на заводе General Motors в Боулинг-Грин, штат Кентукки.
Motor 03 октября в 03:58
Здоровье
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов
Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".
Вести.Ru 02:41
Футбол
Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»
Правительство Нидерландов приняло решение перестать употреблять название «Голландия» и в будущем называть себя исключительно Нидерландами.
Известия 05:58