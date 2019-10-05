Футбол

ЧемпионатЧемпионатИбрагимович купил «Феррари» за € 1,5 млн

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Машина Ferrari SP2 стоимостью в € 1,5 млн теперь принадлежит шведу. В «Инстаграме» Ибрагимович так и подписал фотографию с новым автомобилем: «С днём рождения, Златан!».
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Ибрагимович поздравил себя с днём рождения, купив Ferrari стоимостью 1,5 млн евро. ФОТО

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