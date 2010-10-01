Футбол

ODDS.ruODDS.ruИбрагимович может перейти в «Болонью» за контракт в 8 миллионов евро

СМИ начали писать о трансфере 38-летнего шведа в «Наполи» или «Интер». Как пишет Football Italia, в гонку за шведом вступила и «Болонья», которая предлагает нападающему «Лос-Анджелес Гэлакси» Златану Ибрагимовичу восемь миллионов евро за контракт, рассчитанный на 18 месяцев.
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«Болонья» готова заплатить Ибрагимовичу € 8 млн за контракт на 18 месяцев

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В «Болонье» готовы заплатить Ибрагимовичу €8 млн за 18 месяцев – СМИ

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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
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