Футбол
Sport24.ruИбрагимович намекнул, что станет игроком шведского «Хаммарбю»
Эпатажный нападающий Златан Ибрагимович опубликовал в соцсетях видеозапись. На футболке шведского клуба «Хаммарбю» появляется его фамилия. Официального подтверждения того, что 38-летний футболист вернется на родину, пока не последовало.
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Спорт
В Кремле опровергли подготовку встречи по возможным санкциям WADA
Напомним, ранее интернет-портал «Чемпионат» сообщил о том, что в ближайшее время в администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных федераций, темой которого станет обсуждение ситуации с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и возможным отстранением России от международных спортивных соревнований.
Происшествия
В Сети появилось видео последствий землетрясения в Албании
В Сети появились видео с места землетрясения в прибрежном албанском городе Дурресе.
Армия и оружие
В столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных
В результате столкновения двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали погибли 13 французских военнослужащих, сообщили в Елисейском дворце.
Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллионов рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллионов.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами
ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
Происшествия
В Челябинской области мужчина с ножом напал на полицейских
В городе Озерске Челябинской области возбуждено уголовное дело о причинении ножевых ранений сотрудникам полиции.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном.
Финансы
Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли.
Армия и оружие
Турция испытала F-16 против С-400
Турция в провинции Анкара на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon начала испытывать приобретенные у России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф».
Общество
В России хотят ввести маркировку домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Общество
В России усилились эмиграционные настроения
По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
Политика
К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувших с кораблей
Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую мощь Украины» к посольству страны в Москве.
Происшествия
В Кузбассе экс-сотрудник Росгвардии осужден за убийство ребенка
Кемеровский областной суд признал 23-летнего бывшего сотрудника Росгвардии виновным в убийстве двухлетней девочки.
Общество
В Тбилиси демонстрантов разогнали водомётами
Общество
Плетнева высказалась за выходной 31 декабря
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Армия и оружие
Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту
На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
Происшествия
Мать брошенного в Подмосковье младенца пришла в полицию
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании следователя в Сочи перед суицидом
23-летняя следователь из Хостинского отдела полиции в Сочи могла покончить с собой из-за того, что ее изнасиловал коллега.
Общество
Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках
«В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания», — рекомендуют в ведомстве.
Общество
Кремль закроют для учений по пресечению терактов и пожаров
"В ходе учений будут отработаны практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористического характера, тушением условного пожара и оказанием неотложной медицинской помощи гражданам", - говорится в сообщении ФСО.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11
Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
Политика
О чем Путин поговорил с Зеленским
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером.
Происшествия
Прокуратура отменила уголовное дело в отношении заместителя главы РАР
В результате, по подсчетам Следственного комитета России (СКР), государству был причинен ущерб на 58 млн руб. Прокуратура выступала против ареста, а после того, как он был применен, и вовсе признала уголовное преследование чиновницы необоснованным и незаконным.
Общество
Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»
Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Политика
Украина назвала число отказавшихся от гражданства России жителей Крыма
Около 3 тысяч жителей Крыма отказались получать российское гражданство после воссоединения полуострова с Россией.
Футбол
«Динамо» и «Рубин» интересуются Слуцким
Московское «Динамо» и казанский «Рубин» рассматривают вариант с приглашением главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого, сообщает Чемпионат.