Эпатажный нападающий Златан Ибрагимович опубликовал в соцсетях видеозапись. На футболке шведского клуба «Хаммарбю» появляется его фамилия. Официального подтверждения того, что 38-летний футболист вернется на родину, пока не последовало.

Спорт В Кремле опровергли подготовку встречи по возможным санкциям WADA Напомним, ранее интернет-портал «Чемпионат» сообщил о том, что в ближайшее время в администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных федераций, темой которого станет обсуждение ситуации с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и возможным отстранением России от международных спортивных соревнований.

Армия и оружие Турция испытала F-16 против С-400 Турция в провинции Анкара на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon начала испытывать приобретенные у России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф».

Общество В России хотят ввести маркировку домашних животных Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Общество В России усилились эмиграционные настроения По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.

Интернет В WhatsApp появится новая функция Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.

Общество Плетнева высказалась за выходной 31 декабря В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.

Общество Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках «В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания», — рекомендуют в ведомстве.

Общество Кремль закроют для учений по пресечению терактов и пожаров "В ходе учений будут отработаны практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористического характера, тушением условного пожара и оказанием неотложной медицинской помощи гражданам", - говорится в сообщении ФСО.

Происшествия Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Политика О чем Путин поговорил с Зеленским Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне вечером.