Футбол
Газета.RuИбрагимович назвал себя лучшим из лучших
Нападающий клуба Высшего футбольного дивизиона США (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович не беспокоится о борьбе за звание лучшего бомбардира (MVP) регулярного чемпионата лиги. Его слова передает MLSsoccer.com.
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Златан Ибрагимович: «Мне все равно на эти церемонии. Я — MVP всех MVP»
Спорт-Экспресс24 сентября в 09:38
Ибрагимович назвал себя MVP из всех MVP и заявил, что его не интересуют индивидуальные награды
Bookmaker-ratings.ru24 сентября в 07:25
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