Футбол
Газета.RuИбрагимович назвал себя лучшим из лучших
Нападающий клуба Высшего футбольного дивизиона США (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович не беспокоится о борьбе за звание лучшего бомбардира (MVP) регулярного чемпионата лиги. Его слова передает MLSsoccer.com.
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Ибрагимович назвал себя MVP из всех MVP и заявил, что его не интересуют индивидуальные награды
Bookmaker-ratings.ru24 сентября в 07:25
Златан Ибрагимович: «Мне все равно на эти церемонии. Я — MVP всех MVP»
Спорт-Экспресс24 сентября в 09:38
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 10:49, Вашингтон
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На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
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Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
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В Гидрометцентре назвали работающие погодные приметы
Второй работающей народной приметой Вильфанд назвал низко летающих птиц.
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«Барселона» оштрафована за ранние переговоры с Гризманном на 300 евро
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Генерал МВД Мельников подозревается в вымогательстве 100 млн рублей
Первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны порядка МВД, генерал-майора Александра Мельникова, обвиняют в попытке мошенничества, а именно в вымогательстве у московского предпринимателя сто миллионов рублей за закрытие уголовного производства, возбужденного в отношении бизнесмена еще в 2015 году.
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Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru вчера в 10:06
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В России запретят курить на балконах
В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
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Газета.Ru вчера в 23:29
Происшествия
В Петербурге врачи скорой помощи подрались с пациенткой
В Петербурге врачи из бригады скорой помощи в Елизаветинской больнице подрались с пациенткой, сообщил портал Питер-ТВ.
РИА Новости 08:35
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Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло
Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
Политика
«Известия» уволили журналиста после его критики Шойгу
На сайте «Известий» 24 сентября вышел материал Крамника «Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны», через несколько часов его удалили.
Ведомости 09:43
Гаджеты
Huawei установит российскую операционную систему на свои серверы
Китайская Huawei и российский разработчик операционных систем «Базальт СПО» начнут продавать серверы Huawei на основе процессора Kunpeng с архитектурой ARM64 под брендом Taishan на российской операционной системе «Альт Linux», рассказал гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
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В Китае женщина решила проветрить салон самолета через аварийный выход
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Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглавшенной Донецкой народной республики (ДНР), был избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы города.
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Ранее в четверг СМИ сообщили со ссылкой на источник, что Минфин считает целесообразным включить в трехлетний план приватизации "Аэрофлот", "Зарубежнефть", Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), РЖД, "Первый канал".
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Происшествия
Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой
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Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
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Соловьев призвал ввести санкции против Украины после слов Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев возмутился заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и призвал ввести санкции против Киева.
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Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
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Футбол
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Болельщиков московского «Спартака» заперли на трибуне во время матча 1/16 финала Кубка России с «КамАЗом».
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