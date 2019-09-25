Футбол

Газета.RuГазета.RuИбрагимович назвал себя лучшим из лучших

Нападающий клуба Высшего футбольного дивизиона США (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович не беспокоится о борьбе за звание лучшего бомбардира (MVP) регулярного чемпионата лиги. Его слова передает MLSsoccer.com.
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Гол Ибрагимовича, который снесет вам крышу. Чистый восторг!

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Sportbox.RU24 сентября в 11:08

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Ибрагимович: я — MVP всех MVP

Чемпионат24 сентября в 07:11
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На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
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Восемь человек получили лёгкие ранения в результате землетрясения в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска

Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 01:52
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ТАСС 01:45
Общество

В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
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«Барселона» оштрафована за ранние переговоры с Гризманном на 300 евро

Федерация футбола Испании наложила на «Барселону» штраф за то, что каталонский клуб начал вести переговоры с нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном в марте.
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Генерал МВД Мельников подозревается в вымогательстве 100 млн рублей

Первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны порядка МВД, генерал-майора Александра Мельникова, обвиняют в попытке мошенничества, а именно в вымогательстве у московского предпринимателя сто миллионов рублей за закрытие уголовного производства, возбужденного в отношении бизнесмена еще в 2015 году.
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Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru вчера в 10:06
Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости 07:40
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
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В Петербурге врачи скорой помощи подрались с пациенткой

В Петербурге врачи из бригады скорой помощи в Елизаветинской больнице подрались с пациенткой, сообщил портал Питер-ТВ.
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Происшествия

Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло

Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
Политика

«Известия» уволили журналиста после его критики Шойгу

На сайте «Известий» 24 сентября вышел материал Крамника «Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны», через несколько часов его удалили.
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Гаджеты

Huawei установит российскую операционную систему на свои серверы

Китайская Huawei и российский разработчик операционных систем «Базальт СПО» начнут продавать серверы Huawei на основе процессора Kunpeng с архитектурой ARM64 под брендом Taishan на российской операционной системе «Альт Linux», рассказал гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
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Происшествия

В Китае женщина решила проветрить салон самолета через аварийный выход

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Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР

Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглавшенной Донецкой народной республики (ДНР), был избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы города.
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Минфин не включал в трехлетний план приватизации «Аэрофлот» и РЖД

Ранее в четверг СМИ сообщили со ссылкой на источник, что Минфин считает целесообразным включить в трехлетний план приватизации "Аэрофлот", "Зарубежнефть", Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), РЖД, "Первый канал".
РИА Новости 09:41
Происшествия

Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой

Опасного сближения самолетов компаний Swiss и NordStar в московском воздушном пространстве не происходило, сообщил РБК представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Николай Ивашов.
РБК 09:39
Политика

Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
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Соловьев призвал ввести санкции против Украины после слов Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев возмутился заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и призвал ввести санкции против Киева.
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Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
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Президент России Владимир Путин 19 сентября отправил послание в страны НАТО с предложением, которое касается ракет средней и меньшей дальности.
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Гран-при России может переехать из Сочи в Санкт-Петербург

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Таксист избил известного актера в Москве

В Москве известного актера Степана Девонина избил таксист, пишет РЕН ТВ. По информации телеканала, инцидент произошел на Ботанической улице.
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Футбол

Фанатов «Спартака» заперли на трибуне во время матча с «КамАЗом»

Болельщиков московского «Спартака» заперли на трибуне во время матча 1/16 финала Кубка России с «КамАЗом».
REGNUM 05:48
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Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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MLS
Профессиональная футбольная лига, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде. MLS санкционируется Федерацией футбола США, в ней участвуют 24 команды - 21 из США и 3 из Канады. Регулярный чемпионат MLS проходит с марта по октябрь, за это время каждая команда проводит по 34 матча. Двенадцать команд участвуют в турнире плей-офф в ноябре - декабре, он завершается финальным матчем за Кубок MLS, в котором определяется чемпион лиги. Команды MLS также соревнуются в турнирах с командами из других дивизионов и стран - в Открытом кубке США, Первенстве Канады и Лиге чемпионов КОНКАКАФ.
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