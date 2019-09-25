Нападающий клуба Высшего футбольного дивизиона США (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович не беспокоится о борьбе за звание лучшего бомбардира (MVP) регулярного чемпионата лиги. Его слова передает MLSsoccer.com.

Ибрагимович назвал себя лучшим из лучших

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