Футбол
Газета.RuИбрагимович назвал свой следующий клуб
Шведский нападающий Златан Ибрагимович назвал клуб, в котором будет выступать. Напомним, что в данный момент он является игроком клуба Высшей футбольной лиги США (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси".
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Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
Происшествия
РБК сообщил о задержании экс-майора полиции по делу о «квартирах на ночь» в Москве
ФСБ совместно с СКР задержали бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД Пресненский маойра Руслана Дейниченко, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Происшествия
В результате землетрясения в Албании погибли не менее трех человек
Информация о жертвах разнится: боснийский портал "Kliх.ba" рассказывает о многочисленных пострадавших в больницах города Драч, указывая цифру в 150 человек, в то время как македонский портал "Вести24" уже заявляет о трех погибших.
Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
Общество
Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей
Военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный пуск ракеты в Крыму.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Политика
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа
В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Экономика
«Коммерсантъ» назвал возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
Партнерами Сбербанка в Антипинском НПЗ помимо азербайджанской группы SOCAR могут быть еще два инвестора – бывший старший вице-президент «Лукойла» Валерий Субботин и однокурсник президента Владимира Путина, партнер группы «Киевская площадь» Ильгам Рагимов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала очередное новое фото матери.
Гаджеты
Мониторы с G-Sync будут поддерживать Adaptive-Sync и HDMI-VRR
Политика
Рособоронэкспорт продолжает переговоры с Турцией о поставках С-400
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции начали тестировать применение локаторов российской зенитно-ракетной системы С-400.
Кино
«Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
Напомним, первая часть мультфильма вышла шесть лет назад. За пять дней с начала проката она заработала 93 миллиона долларов.
Энергетика
Казахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»
Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Экономика
Набиуллина: банки РФ почти не страдают от санкций
Последствия западных санкций почти не отражаются на российских банках благодаря усилиям, предпринятым руководством РФ.
Общество
Мантуров оценил риски роста цен на иномарки из-за утильсбора
Повышение ставки утилизационного сбора на автомобили не приведет к существенному росту цен на иномарки, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.
Общество
Медведев прокомментировал идею освобождения малоимущих от НДФЛ
23 ноября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.
Общество
Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки
В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.
Армия и оружие
Ракета «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк
Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником на борту с космодрома Плесецк.
Общество
Единый поставщик телеконтента обойдется в 50 млрд рублей
Как сообщает РБК, о дополнительных 50 млрд руб. для создания единого поставщика контента 20 общедоступных телеканалов речь идет в обосновании изменений, предложенных участниками рынка и профильными ассоциациями, которые подготовлены ко второму чтению законопроекта, касающегося создания единой системы распространения в интернете контента обязательных телеканалов.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Спорт
Путин срочно созывает руководителей всех спортивных федераций
Президент РФ Владимир Путин вызвал руководителей всех спортивных федераций на круглый стол.
Происшествия
Прокуратура возбудила дело о хищениях в энергетической сфере Дагестана
Генеральная прокуратура России заявила о возбуждении уголовного дела в связи с хищениями в энергетической сфере Дагестана.
Спорт
Глава РУСАДА Ганус заявил о государственной поддержке допинга в России
Глава Российского антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус заявил о государственной поддержке допинг-системы в России.
Общество
Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»
Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Теннис
Сборная РФ по теннису поднялась на 14-е место в рейтинге Кубка Дэвиса
В новой версии рейтинга Кубка Дэвиса, которая опубликована на официальном сайте турнира, сборная России занимает 14-е место.
Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.