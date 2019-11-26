Футбол

Газета.RuГазета.RuИбрагимович назвал свой следующий клуб

Шведский нападающий Златан Ибрагимович назвал клуб, в котором будет выступать. Напомним, что в данный момент он является игроком клуба Высшей футбольной лиги США (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Ибрагимович стал игроком шведского «Хаммарбю»?

Спорт-Экспресс02:23

Ибрагимович анонсировал переход в шведский клуб

Sportbox.RU02:35

Ибрагимович опубликовал видео с футболкой шведского клуба и своей фамилией

Чемпионат02:45

Ибрагимович анонсировал переход в шведский клуб

Матч ТВ02:35

Ибрагимович намекнул, что станет игроком шведского «Хаммарбю»

Sport24.ru02:42

Ибрагимович назвал свой следующий клуб

Газета.Ru02:47

Ибрагимович намекнул на переход в шведский клуб

Вести.Ru02:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 03:40, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11

ТАСС 03:32
Общество

В Тбилиси спецназ разогнал митингующих водометами

REGNUM 00:15
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов поставил подпись под контрактом о бое с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном.
Вести.Ru 01:53
Происшествия

РБК сообщил о задержании экс-майора полиции по делу о «квартирах на ночь» в Москве

ФСБ совместно с СКР задержали бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД Пресненский маойра Руслана Дейниченко, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:35
Происшествия

В результате землетрясения в Албании погибли не менее трех человек

Информация о жертвах разнится: боснийский портал "Kliх.ba" рассказывает о многочисленных пострадавших в больницах города Драч, указывая цифру в 150 человек, в то время как македонский портал "Вести24" уже заявляет о трех погибших.
Российская газета 02:27
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Предназначенный для Европы российский газ будет закачан в украинские хранилища, если транзитный контракт между Россией и Украиной заключить не удастся.
REGNUM 01:31
Общество

Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей

Военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный пуск ракеты в Крыму.
Lenta.ru 02:36
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Политика

В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа

В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Lenta.ru 02:13
Экономика

«Коммерсантъ» назвал возможных новых владельцев Антипинского НПЗ

Партнерами Сбербанка в Антипинском НПЗ помимо азербайджанской группы SOCAR могут быть еще два инвестора – бывший старший вице-президент «Лукойла» Валерий Субботин и однокурсник президента Владимира Путина, партнер группы «Киевская площадь» Ильгам Рагимов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 21:26
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала очередное новое фото матери.
Evo-rus.com вчера в 06:23
Гаджеты

Мониторы с G-Sync будут поддерживать Adaptive-Sync и HDMI-VRR

Игромания.ру вчера в 16:02
Политика

Рособоронэкспорт продолжает переговоры с Турцией о поставках С-400

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции начали тестировать применение локаторов российской зенитно-ракетной системы С-400.
REGNUM 01:42
Кино

«Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате

Напомним, первая часть мультфильма вышла шесть лет назад. За пять дней с начала проката она заработала 93 миллиона долларов.
Аргументы и Факты вчера в 11:27
Энергетика

Казахстан рассматривает возможность присоединения к «Силе Сибири-2»

Казахстан изучает вопрос присоединения к газопроводу «Сила Сибири-2» для газификации объектов Восточно-Казахстанской области, сообщил первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов.
Коммерсантъ 03:24
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 19 ноября в 19:02
Экономика

Набиуллина: банки РФ почти не страдают от санкций

Последствия западных санкций почти не отражаются на российских банках благодаря усилиям, предпринятым руководством РФ.
REGNUM 02:55
Общество

Мантуров оценил риски роста цен на иномарки из-за утильсбора

Повышение ставки утилизационного сбора на автомобили не приведет к существенному росту цен на иномарки, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.
РБК вчера в 14:51
Общество

Медведев прокомментировал идею освобождения малоимущих от НДФЛ

23 ноября первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ.
Известия вчера в 12:47
Общество

Польская студентка поплатилась за оскорбления в адрес украинки

В польском городе Ольштын студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы из-за записанного ею видео с ксенофобскими оскорблениями в адрес украинки, которая ехала с ней в одном поезде.
Радио Sputnik 01:11
Армия и оружие

Ракета «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с военным спутником на борту с космодрома Плесецк.
Известия 00:14
Общество

Единый поставщик телеконтента обойдется в 50 млрд рублей

Как сообщает РБК, о дополнительных 50 млрд руб. для создания единого поставщика контента 20 общедоступных телеканалов речь идет в обосновании изменений, предложенных участниками рынка и профильными ассоциациями, которые подготовлены ко второму чтению законопроекта, касающегося создания единой системы распространения в интернете контента обязательных телеканалов.
Вести.Финанс 01:15
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Спорт

Путин срочно созывает руководителей всех спортивных федераций

Президент РФ Владимир Путин вызвал руководителей всех спортивных федераций на круглый стол.
Вести.Ru 02:11
Происшествия

Прокуратура возбудила дело о хищениях в энергетической сфере Дагестана

Генеральная прокуратура России заявила о возбуждении уголовного дела в связи с хищениями в энергетической сфере Дагестана.
RT на русском 02:25
Спорт

Глава РУСАДА Ганус заявил о государственной поддержке допинга в России

Глава Российского антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус заявил о государственной поддержке допинг-системы в России.
Нева Спорт 02:27
Общество

Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»

Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Коммерсантъ вчера в 21:58
Теннис

Сборная РФ по теннису поднялась на 14-е место в рейтинге Кубка Дэвиса

В новой версии рейтинга Кубка Дэвиса, которая опубликована на официальном сайте турнира, сборная России занимает 14-е место.
РИА Новости 02:54
Единоборства

Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
News.ru 24 ноября в 00:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Хаммарбю
Шведский футбольный клуб
Шведский футбольный клуб из Стокгольма. Входит в систему спортивного клуба Хаммарбю ИФ. В настоящее время выступает в Аллсвенскан.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное