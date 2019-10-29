Шведский форвард клуба американской Высшей футбольной лиги (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович объявил о своём возвращении в Испанию.

Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию

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