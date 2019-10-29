Футбол

Sport24.ruSport24.ruИбрагимович объявил о возвращении в Испанию

38-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович намекнул, что вернется в чемпионат Испании.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Париматч»: Ибрагимович перейдёт в «Милан»

Metaratings05:00

Самый дерзкий дебютант Испании, прямо сейчас обгоняющий «Реал» и «Барсу». Туда отправляют даже Ибру

Sport24.ruвчера в 14:00

«Мы больше не можем скрывать этот трансфер». «Мерида» сообщила о переходе Ибрагимовича

Матч ТВвчера в 10:30

Ибра намекнул на возвращение в Испанию. Подробности

Спорт-Экспрессвчера в 10:35

Испанский раздел «Википедии» определил Ибрагимовича в «Сарагосу»

Sportbox.RUвчера в 08:32

Златан Ибрагимович вернётся в чемпионат Испании

Чемпионатвчера в 12:34

Ибрагимович анонсировал своё возвращение в Испанию. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 07:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 21:41, Ашберн
Политика

Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Газета.Ru 19:28
Общество

Правительство утвердило предельный индекс роста цен на ЖКХ в 2020 году

Правительство утвердило максимальные индексы роста цен на услуги ЖКХ во втором полугодии 2020 года в России, в соответствии с которыми плата за жилищно-коммунальные услуги в Москве вырастет не более чем на 5%, а в Санкт-Петербурге рост цен составит не более 3,8%.
RT на русском 20:44
Политика

СМИ показали характеристику КГБ на Путина

Газета.Ru 20:31
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Глава России сомневается в силах главы Украины Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог президента Украины Владимира Зеленского с националистами.
SM News 14:43
Общество

Кому из знаков Зодиака 31 октября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее

Узнайте, что ждет Вас 31 октября 5 лунный день и растущая фаза Луны принесет перемены многим знакам Зодиака.
SM News 00:00
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами

Журналистская правда 10:25
Общество

Рост смертности от онкологии в России объяснили

Увеличение числа россиян, умерших от злокачественных новообразований, может быть связано с общим старением населения.
Lenta.ru 20:49
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Обновленная Lada 4x4 уже готовится к выпуску, предсерийная партия автомобилей сошла с конвейера.
Car.ru 28 октября в 06:21
Игры

Red Dead Redemption 2 уже можно предварительно загрузить

На платформе Steam Red Dead Redemption 2 появится лишь в конце года.
Goroday.ru 13:20
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах

Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.
Sunmag.me 11:45
Происшествия

На Камчатке завели уголовное дело по факту смерти младенца в самолете

Смерть младенца на борту самолета при перелете с Камчатки в Хабаровск стала поводом для возбуждения уголовного дела.
Известия 21:19
Общество

Трутнев озадачил Колыму: как сделать вольный принос золота прозрачным

Вице-премьер Юрий Трутнев поручил разработать законопроект о вольном приносе золота, который бы регламентировал деятельность частных старателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 28 октября в 21:00
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»

Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском 09:38
Происшествия

В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО

Огонь вспыхнул в древнем замке Сюри в префектуре Окинава — здание включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает NHK.
Коммерсантъ 17:40
Шоу-бизнес

Раскрыты доходы звезд от новогодних корпоративов

Рамблер 11:11
Футбол

ЦСКА — Уфа 1:0

«Уфа» объявила состав на матч 1/8 финала Кубка России с ЦСКА. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 мск.
Sport24.ru 11:04
Армия и оружие

Российские военные развернули «Подсолнухи»

Вести.Ru 03:30
Происшествия

В Таиланде миллионершу убили и залили бетоном в холодильнике

Радио Sputnik вчера в 15:08
Политика

Мэр Краснотурьинска связал сокращение горбюджета с плохим результатом Шипулина на выборах

Краснотурьинск лишился инвестиций на 300 млн рублей из-за того, что экс-биатлонист Антон Шипулин набрал в муниципалитете невысокий процент на довыборах в Госдуму в сентябре этого года, заявил глава города Александр Устинов на встрече с профсоюзными активистами городских предприятий.
Znak.com 05:24
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 13:30
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru 17:52
Культура

Эмир Кустурица снял клип для российской группы The Hatters

Сербский режиссер Эмир Кустрица снял клип для российской группы из Санкт-Петербурга The Hatters на песню "Все сразу".
РИА Новости 11:58
Футбол

«Реал» разгромил «Леганес» в чемпионате Испании

Вести.Ru 19:03
Политика

Болтон не явится на слушания по импичменту Трампа в Конгрессе

Ранее в газете "Политико" сообщили о решении демократов вызвать на слушания в рамках импичмента Трампа Болтона и двух других сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, Джона Айзенберга и Майкла Эллиса.
РЕН ТВ 20:22
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 16:05
Происшествия

Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Ухте

По факту трагедии проводится доследственная проверка. В детском саду Ухты (республика Коми) скончался пятилетний ребенок.
Пятый канал 16:49
Авто

Стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения в России

Сегодня, 30 октября, в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
Автоновости дня 07:38
Шоу-бизнес

Собчак ответила Джабраилову на слова о «головокружительном романе»

Культуромания 12:37
Наука

Нешкольная география: в ЗИЛе расскажут, почему птицы улетают на юг

Цикл «Нешкольная география» стал частью проекта «Университет, открытый городу: лекции молодых ученых Вышки в Культурном центре ЗИЛ», который дает возможность познакомиться с открытиями и разработками успешных исследователей, не достигших 30-летнего возраста.
Даниловский вестник 28 октября в 09:43
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета 10:17
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Испании по футболуБольше новостей по теме
Главное