Футбол
Sport24.ruИбрагимович объявил о возвращении в Испанию
38-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович намекнул, что вернется в чемпионат Испании.
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Политика
Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Газета.Ru 19:28
Общество
Правительство утвердило предельный индекс роста цен на ЖКХ в 2020 году
Правительство утвердило максимальные индексы роста цен на услуги ЖКХ во втором полугодии 2020 года в России, в соответствии с которыми плата за жилищно-коммунальные услуги в Москве вырастет не более чем на 5%, а в Санкт-Петербурге рост цен составит не более 3,8%.
RT на русском 20:44
Политика
СМИ показали характеристику КГБ на Путина
Газета.Ru 20:31
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Глава России сомневается в силах главы Украины Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог президента Украины Владимира Зеленского с националистами.
SM News 14:43
Общество
Кому из знаков Зодиака 31 октября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее
Узнайте, что ждет Вас 31 октября 5 лунный день и растущая фаза Луны принесет перемены многим знакам Зодиака.
SM News 00:00
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами
Журналистская правда 10:25
Общество
Рост смертности от онкологии в России объяснили
Увеличение числа россиян, умерших от злокачественных новообразований, может быть связано с общим старением населения.
Lenta.ru 20:49
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Обновленная Lada 4x4 уже готовится к выпуску, предсерийная партия автомобилей сошла с конвейера.
Car.ru 28 октября в 06:21
Игры
Red Dead Redemption 2 уже можно предварительно загрузить
На платформе Steam Red Dead Redemption 2 появится лишь в конце года.
Goroday.ru 13:20
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах
Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.
Sunmag.me 11:45
Происшествия
На Камчатке завели уголовное дело по факту смерти младенца в самолете
Смерть младенца на борту самолета при перелете с Камчатки в Хабаровск стала поводом для возбуждения уголовного дела.
Известия 21:19
Общество
Трутнев озадачил Колыму: как сделать вольный принос золота прозрачным
Вице-премьер Юрий Трутнев поручил разработать законопроект о вольном приносе золота, который бы регламентировал деятельность частных старателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 28 октября в 21:00
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском 09:38
Происшествия
В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО
Огонь вспыхнул в древнем замке Сюри в префектуре Окинава — здание включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает NHK.
Коммерсантъ 17:40
Футбол
ЦСКА — Уфа 1:0
«Уфа» объявила состав на матч 1/8 финала Кубка России с ЦСКА. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 19:00 мск.
Sport24.ru 11:04
Армия и оружие
Российские военные развернули «Подсолнухи»
Вести.Ru 03:30
Происшествия
В Таиланде миллионершу убили и залили бетоном в холодильнике
Радио Sputnik вчера в 15:08
Политика
Мэр Краснотурьинска связал сокращение горбюджета с плохим результатом Шипулина на выборах
Краснотурьинск лишился инвестиций на 300 млн рублей из-за того, что экс-биатлонист Антон Шипулин набрал в муниципалитете невысокий процент на довыборах в Госдуму в сентябре этого года, заявил глава города Александр Устинов на встрече с профсоюзными активистами городских предприятий.
Znak.com 05:24
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК 13:30
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru 17:52
Культура
Эмир Кустурица снял клип для российской группы The Hatters
Сербский режиссер Эмир Кустрица снял клип для российской группы из Санкт-Петербурга The Hatters на песню "Все сразу".
РИА Новости 11:58
Футбол
«Реал» разгромил «Леганес» в чемпионате Испании
Вести.Ru 19:03
Политика
Болтон не явится на слушания по импичменту Трампа в Конгрессе
Ранее в газете "Политико" сообщили о решении демократов вызвать на слушания в рамках импичмента Трампа Болтона и двух других сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, Джона Айзенберга и Майкла Эллиса.
РЕН ТВ 20:22
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Lenta.ru вчера в 16:05
Происшествия
Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Ухте
По факту трагедии проводится доследственная проверка. В детском саду Ухты (республика Коми) скончался пятилетний ребенок.
Пятый канал 16:49
Авто
Стартовали продажи Toyota RAV4 нового поколения в России
Сегодня, 30 октября, в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
Автоновости дня 07:38
Шоу-бизнес
Собчак ответила Джабраилову на слова о «головокружительном романе»
Культуромания 12:37
Наука
Нешкольная география: в ЗИЛе расскажут, почему птицы улетают на юг
Цикл «Нешкольная география» стал частью проекта «Университет, открытый городу: лекции молодых ученых Вышки в Культурном центре ЗИЛ», который дает возможность познакомиться с открытиями и разработками успешных исследователей, не достигших 30-летнего возраста.
Даниловский вестник 28 октября в 09:43
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Российская газета 10:17