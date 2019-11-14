Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUИбрагимович объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович объявил о решении покинуть клуб. Нынешний контракт шведа истекает в конце этого года.
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Ибрагимович объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси»

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