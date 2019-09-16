Футбол
Sportbox.RUИбрагимович оформил хет-трик и побил рекорд «Лос-Анджелес Гэлакси»
В списке бомбардиров турнира Ибрагимович с 26 голами уступает только Карлосу Веле (28). Отметим, что 25-й гол шведа побил рекорд результативности «Гэлакси» в рамках одного сезона.
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Шоу-бизнес
Передачу об Анастасии Заворотнюк покажут по ТВ
Телеканал 360° 08:37
Шоу-бизнес
Светлана Дружинина в четвертый раз стала бабушкой
Создатель «Гардемаринов» Светлана Дружинина стала бабушкой в четвертый раз.
Телепрограмма 07:07
Армия и оружие
Атомная субмарина ТОФ «Омск» поразила крылатой ракетой судно-мишень
Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота «Омск» в ходе маневров в Тихом океане произвел успешный выстрел крылатой ракетой по мишени, имитировавшей вражеское судно, рассказал прессе глава отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский.
Политика Сегодня вчера в 20:25
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Политика
Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТАСС 07:00
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Происшествия
В Томске автобус с пассажирами врезался в столб
Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 07:52
Происшествия
Следствие просит арестовать хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве
Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения хоккеисту Игорю Мусатову по делу о мошенничестве, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета 11:37
Шоу-бизнес
Врачи прекратили противоопухолевое лечение Анастасии Заворотнюк
Продюсер Андрей Радин, который первым рассказал, что у актрисы опухоль головного мозга, сообщил, что семья Заворотнюк попросила не комментировать ее состояние.
АБН 11:52
Космос
До четырех спутников в год начнут производить в подмосковном Щелкове
Роскосмос построит комплекс сборочного производства космических аппаратов в Щелкове Московской области.
Телеканал 360° 11:31
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Шоу-бизнес
Разин попросил оставить в покое семью Анастасии Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram высказался о ситуации вокруг актрисы Анастасии Заворотнюк.
Телепрограмма 09:21
Происшествия
В Воронеже полицейских приговорили к реальным срокам за пытки
Коминтерновский районный суд Воронежа вынес обвинительный приговор двум полицейским, пытавшим студентов с помощью нашатырного спирта и пластикового пакета.
РБК 11:04
Политика
США подозревали высланных при Обаме российских дипломатов в шпионаже
Высланные из США в декабре 2016 года сотрудники российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско могли быть замешаны в контрразведывательной операции российских спецслужб.
News.ru 11:25
Происшествия
Шумахера выписали из клиники в Париже
Спорт-Экспресс 05:20
Футбол
Клопп может покинуть «Ливерпуль» из-за английской погоды
Агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Марк Косике предположил, что английский климат может повлиять на переговоры о продлении контракта.
Матч ТВ 11:51
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru 10:07
Общество
Кардиолог назвал самые опасные позы для сна
Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.
РБК 05:36
Футбол
Игбун заблокировал аккаунт «Уфы» в инстаграме
Бомбардир.ру 10:39
Энергетика
«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе
Ведомости вчера в 16:51
Экономика
Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку
Правительство России утвердило порядок выплат 450 тыс. рублей семьям, в которых в 2019—2022 годах родятся третьи и последующие дети.
RT на русском 11:16