Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUИбрагимович оформил хет-трик и побил рекорд «Лос-Анджелес Гэлакси»

В списке бомбардиров турнира Ибрагимович с 26 голами уступает только Карлосу Веле (28). Отметим, что 25-й гол шведа побил рекорд результативности «Гэлакси» в рамках одного сезона.
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