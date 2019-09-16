В списке бомбардиров турнира Ибрагимович с 26 голами уступает только Карлосу Веле (28). Отметим, что 25-й гол шведа побил рекорд результативности «Гэлакси» в рамках одного сезона.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Шоу-бизнес Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.

Экономика Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Общество С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.

Общество Резкое похолодание ожидает Ростовскую область В Ростовской области с 19 сентября начнётся резкоепохолодание, следует из прогноза Гидрометцентра.

Шоу-бизнес Названа стоимость лечения Заворотнюк в частной клинике Заворотнюк находится в клинике несколько дней, стоимость медицинских услуг составила около 20 тыс. евро.

Футбол «Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов» "Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".

Спорт Пловчиху в США из-за слишком открытого купальника лишили победы Жительницу Великобритании 17-летнюю Брекинн Уиллис судьи лишили победы на чемпионате по плаванию на Аляске из-за слишком открытого купальника.

Политика На саммите в Анкаре может быть затронута тема атак на саудовские НПЗ На переговорах лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани в Анкаре может быть затронута тема атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, заявил 16 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия В Калининградской области туриста смыло волной в море Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранного туриста, которого смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.

Экономика Россияне назвали оптимальный уровень дохода для накоплений Большинство россиян, которые на сегодняшний день не имеют сбережений, готовы начать копить при доходе свыше 35 тыс. рублей на каждого члена семьи.

Кино Фильм «Оно 2» сохранил лидерство в прокате Стоит также отметить, что девятую неделю подряд остается в пятерке лидеров фильм студии Walt Disney "Король лев".

Происшествия Митинг памяти жертв теракта 1999 года прошел в Волгодонске Панихида и митинг памяти жертв теракта 1999 года проходят сегодня в Волгодонске.

Происшествия В Красноярске восемь человек погибли на пожаре в жилом доме Восемь человек, четверо из которых - дети, погибли на пожаре, произошедшем в ночь на понедельник, 16 сентября, в Октябрьском районе Красноярска.

Происшествия Живущая на свалке 12-летняя украинка родила ребенка На свалке в украинском городе Ровно нашли беременную двенадцатилетнюю цыганскую девочку, сообщает "Обозреватель".

Экономика Греф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ Новые условия для Сбербанка Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.

Экономика Правительство запретило брать комиссию при оплате услуг ЖКХ Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ, подписано соответствующее постановление правительства.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.

Здоровье Кардиолог назвал опасные позы для сна Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".

Политика Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.

Авто В Сети впервые показали новый Land Rover Defender Pickup 10 сентября 2019 года компания Land Rover показала возрожденный внедорожник Defender.

Шоу-бизнес Собчак до последнего ждала, что Волочкова придет к ней на свадьбу В пятницу, 13 сентября вся светская Москва гуляла на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.