Футбол
ЧемпионатИбрагимович оформил хет-трик и установил рекорд «Лос-Анджелес Гэлакси»
Швед оформил хет-трик, и на его счету в чемпионате стало уже 26 забитых мячей. Благодаря этому форвард побил рекорд клуба по голам за сезон.
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Наука
Инженеры СПбПУ научили нейросеть снимать и монтировать видео
РИА Новости 02:00
Экономика
Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России
Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
REGNUM 05:02
Политика
В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.
News.ru вчера в 03:55
Армия и оружие
Российские С-400 в Сирии едва не сбили израильские истребители
Военное дело вчера в 08:36
Армия и оружие
Россия разместила С-400 в Арктике
Российские военные разместили в Арктике новые системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф».
BFM.ru 01:54
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Финансы
Рубль подорожал на фоне роста цен на нефть
Утром 16 сентября мировые цены на нефть выросли на 10% после атак беспилотников на территорию нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
Телеканал 360° 03:46
Кино
Фильм «Оно 2» продолжает лидировать в международном прокате
Картина не смогла обойти своего предшественника, который в своём время заработал 123 миллиона долларов за первый уикенд в США, однако сиквел всё равно занял второе место по стартовым сборам в домашнем прокате среди хорроров за всю историю.
Игромания.ру 03:46
Происшествия
Молния ударила в движущийся автомобиль в Новосибирске
В Новосибирске во время сильного дождя молния поразила двигавшийся по дороге автомобиль.
Вести.Ru 03:32
Происшествия
Шумахер выписался из парижской клиники и уехал из Франции
Известия вчера в 10:32
Музыка
На Шнурова написали заявление в полицию за мат на концерте
На лидера группы «Ленинград» хотят возбудить административное дело за мат на концерте.
ФедералПресс 04:24
Гаджеты
Samsung объединит линейки смартфонов Galaxy S и Galaxy Note
Ежегодно компания Samsung выпускает обновленные смартфоны серии Galaxy S (в феврале или марте) и серии Galaxy Note (в августе).
MobiDevices 05:26
Происшествия
Следователь по делу об изнасиловании дознавательницы уволился в Уфе
В Уфе уволился следователь по делу об изнасиловании дознавательницы.
Аргументы и Факты - Уфа 06:02
Политика
На заводах General Motors в США объявили общенациональную забастовку
Работники заводов General Motors Co объявили на понедельник общенациональную забастовку, которая стала крупнейшей для Профсоюза работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) более чем за десятилетие, пишет Dow Jones.
Интерфакс 03:41
Космос
Учёные предложили протянуть космический лифт от Луны до Земли
Учёные из Кембриджского университета Великобритании и Колумбийского университета в Нью-Йорке предложили технологию строительства космического лифта от геостационарной орбиты Луны до геостационарной орбиты Земли.
REGNUM 14 сентября в 15:54
Политика
Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит преследовать своего предшественника Петра Порошенко, считает экс-глав Польши Александр Квасьневский.
Газета.Ru 04:53
Политика
Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина
«Политбюро 2.0» политологи называют неформальную структуру принятия решений окружением президента Владимира Путина и считают его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России.
РБК вчера в 17:02
Шоу-бизнес
На телевидении показали детей Собчак и Богомолова
Сотрудники передачи «Звезды сошлись» на канале НТВ и физиогномист Алексей Крутилин смоделировали внешность детей Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Lenta.ru 05:29
Экономика
Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата
Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 13 сентября в 04:07
Общество
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Политика
Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов
Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.
Известия 04:52
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Культура
В студии Юлии Началовой нашли неизвестную песню певицы
Неизвестную песню российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте этого года, обнаружили в ее студии после похорон.
Известия вчера в 17:26
Здоровье
Минздрав приступает к внедрению самой современной вакцины от гриппа
"Ранее всего шесть стран производили такие вакцины, сейчас и мы ее производим", - отметил он, добавив, что примерно в десяти странах она включена в национальный прививочный календарь.
РИА Новости вчера в 20:14
Общество
В Кемерове на месте «Зимней вишни» открылся парк Ангелов
В Кемерове на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» открыли парк Ангелов в память о погибших во время пожара.
RT на русском вчера в 04:11
Общество
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Затворы комплексов защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений закрыли из-за резкого подъема воды.
РБК вчера в 10:52
Авто
Россияне пересаживаются на китайские кроссоверы
Благодаря чему растут продажи таких автомобилей Китайские кроссоверы завоевывают российский рынок: внедорожники из КНР стали рекордсменами по темпам роста продаж.
Коммерсантъ FM вчера в 09:40
Игры
В Steam можно бесплатно получить DiRT Rally
CyberSport.ru вчера в 11:05
Происшествия
Поезд врезался в стоявший на переезде автобус в Казахстане
Недалеко от Алма-Аты в автобус, находившийся на переезде железнодорожных путей, врезался состав.
VSE42.RU вчера в 21:48