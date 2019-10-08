Футбол
MetaratingsИбрагимович открыл в Мальмё памятник самому себе
В шведском Мальмё установили скульптуру Златана Ибрагимовича. Статуя весом в полтонны и почти три метра в высоту появилась в городе, где Ибрагимович начинал спортивную карьеру. На мероприятии по открытию памятника присутствовал сам футболист.
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Ибрагимович: «У меня есть трофеи и мне посвятили статую, хотя у всех игроков есть что-то одно»
Бомбардир.рувчера в 23:45
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Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
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Депутаты Госдумы отказались от поездок в США из-за ФБР
Все командировки депутатов Госдумы в США отменяются до тех пор, пока Вашингтон не объяснит ситуацию с допросом сотрудниками ФБР члена нижней палаты парламента РФ Инги Юмашевой и не принесет за нее извинения, сообщила советник спикера палаты Анастасия Кашеварова.
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