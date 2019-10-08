Футбол

MetaratingsMetaratingsИбрагимович открыл в Мальмё памятник самому себе

В шведском Мальмё установили скульптуру Златана Ибрагимовича. Статуя весом в полтонны и почти три метра в высоту появилась в городе, где Ибрагимович начинал спортивную карьеру. На мероприятии по открытию памятника присутствовал сам футболист.
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