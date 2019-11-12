Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович предпочитает вернуться в клуб, который возглавляет Синиша Михайлович, его бывший тренер.

Ибрагимович почти определился с новым клубом

Политика Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 Турция считает нарушением своих суверенных прав требование США об отказе от российских систем ПВО С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Экономика Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист» Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.

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Авто Седан Geely Emgrand 7 может стать битопливным По сведениям источника, белорусское предприятие «БелДжи» уже тестирует битопливный Emgrand 7. Нужное оборудование для седана разработали на Новогрудском предприятии газовой аппаратуры.

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Политика Трамп назвал мошенничеством слушания в конгрессе по импичменту Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не смотрел трансляцию открытых слушаний в конгрессе по вопросу об объявлении ему импичмента, передает "Интерфакс".

Футбол «Локомотив» сделал заявление по реконструкции «РЖД-Арены» В четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил журналистам, что готов проконсультировать футбольный клуб "Локомотив" по проекту реконструкции стадиона "РЖД Арена".