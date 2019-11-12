Футбол
ГЛАС.RUИбрагимович почти определился с новым клубом
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович предпочитает вернуться в клуб, который возглавляет Синиша Михайлович, его бывший тренер.
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«Болонья» является фаворитом в борьбе за Ибрагимовича среди итальянских клубов
Чемпионат12 ноября в 09:34
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Политика
Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС
Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
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Турция считает нарушением своих суверенных прав требование США об отказе от российских систем ПВО С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.
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Турецкая компания Anex Tour купила российский «Интурист»
Обанкротившийся британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив — туроператора «Интурист» — турецкой компании Anex Tour, рассказал ее владелец Нешет Кочкар изданию TurizmGncel.
Транспорт
В Крым запустят поезда до Феодосии и Евпатории
Происшествия
По делу о стрельбе в колледже Благовещенска задержан директор ЧОПа
Политика
В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.
Авто
Седан Geely Emgrand 7 может стать битопливным
По сведениям источника, белорусское предприятие «БелДжи» уже тестирует битопливный Emgrand 7. Нужное оборудование для седана разработали на Новогрудском предприятии газовой аппаратуры.
Общество
Мединский сравнил историка Соколова с «Джокером»
Ажиотаж вокруг преступления историка Олега Соколова схож с ажиотажем, возникшим после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.
Политика
Лукашенко отказался считать Белоруссию нахлебницей России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусы не являются для России "нахлебниками".
Общество
В Минфине заявили, что новая пенсионная система не будет обязательной
Новая система добровольных пенсионных накоплений не предполагает обязательности ни для кого из ее возможных участников, это принципиальная позиция, которая будет сохранена и при дальнейшем обсуждении законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП), заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, который является одним из разработчиков системы.
Политика
В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев
В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
Шоу-бизнес
45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности
Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Общество
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба ведомства в среду.
Происшествия
В «Артеке» найдена мертвой 15-летняя девочка
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Политика
Следователи по делу MH17 обратились к свидетелям
Армия и оружие
Два американских катера типа «Айленд» включены в состав ВМС Украины
Два американских катера типа "Айленд" (Island), переданных США Украине в 2018 году, вошли в состав Военно-морских сил Украины.
Общество
Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне
Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Армия и оружие
Боевые ледоколы поступят на вооружение ВМФ России в Арктике
Военные эксперты сообщают, что ВМФ России в Арктике получат новые боевые ледоколы.
Политика
В Тбилиси началась акция протеста после провала поправок в конституцию
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход со смешанной системы выборов парламента к пропорциональной.
Шоу-бизнес
Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии
Певица выступила на премии «Золотой грамофон», после чего публика стала обсуждать внешний вид звезды, сетуя на то, что она сильно изменилась не в лучшую сторону.
Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Происшествия
СК засекретил уголовное дело Ивана Голунова
Ранее следствие заявляло, что засекречены только материалы проверки в отношении уволенных полицейских.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Политика
Трамп назвал мошенничеством слушания в конгрессе по импичменту
Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не смотрел трансляцию открытых слушаний в конгрессе по вопросу об объявлении ему импичмента, передает "Интерфакс".
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
Киберспорт
Игрокам из Крыма запретили участвовать в отборе на WESG
Ранее Epic Games запретила участвовать в турнирах по Fortnite игрокам из Крыма и Беларуси.
Футбол
«Локомотив» сделал заявление по реконструкции «РЖД-Арены»
В четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил журналистам, что готов проконсультировать футбольный клуб "Локомотив" по проекту реконструкции стадиона "РЖД Арена".
Футбол
«Зенит» намекнул на переход Ибрагимовича
Твиттер «Зенита» отреагировал на пост с вопросом о том, где продолжит карьеру шведский нападающий Златан Ибрагимович.