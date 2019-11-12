Футбол

ГЛАС.RUГЛАС.RUИбрагимович почти определился с новым клубом

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович предпочитает вернуться в клуб, который возглавляет Синиша Михайлович, его бывший тренер.
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«Лос-Анджелес Гэлакси» — фаворит в борьбе за Ибрагимовича

Спорт-Экспресс12 ноября в 15:54

«Болонья» является фаворитом в борьбе за Ибрагимовича среди итальянских клубов

Чемпионат12 ноября в 09:34

«Болонья» стала внезапным фаворитом в борьбе за Ибрагимовича

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«Милан» предложит Ибрагимовичу полугодовой контракт

Metaratingsвчера в 07:11

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Sport24.ru12 ноября в 08:36

СМИ: Ибрагимович предпочитает «Болонью» остальным вариантам

Sportbox.RU12 ноября в 08:41
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
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Суд арестовал еще одного фигуранта дела об угрозах московскому судье

Интерфакс 12:26
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
РИА Новости 09:47
Происшествия

В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже

Студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.
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Происшествия

Коллеги историка Соколова оплатили его адвоката

На суде сам Соколов назвал такое решение суда справедливым, но защита настаивала на домашнем аресте.
РИА Новости 10:36
Общество

В России появился новый вид мошенничества с картами

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru 06:21
Политика

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
РИА Новости 12:27
Общество

Врачи не смогли удалить весь синтол из бицепсов Рук-Базук

Врачи не смогли удалить весь синтол из рук российского блогера Кирилла Терешина, известного как Руки-Базуки, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 11:28
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

РИА Новости 09:42
Общество

Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ведомости 12:18
Политика

Германия приняла регулирующий «Северный поток-2» законопроект

В начале ноября немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза.
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Политика

Додон привел к присяге новое правительство Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон привел к присяге новое правительство республики во главе с премьер-министром Ионом Кику.
REGNUM 12:31
Происшествия

В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых

В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Российская газета 11:50
Общество

Госпитализацию Джигарханяна опровергли

Газета.Ru 10:00
Политика

Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 после переговоров с Трампом

Известия 08:54
Политика

Путин предложил использовать рубль для расчетов между странами БРИКС

Президент России Владимир Путин предложил активнее использовать рубль для расчетов между странами БРИКС.
Известия 11:42
Хоккей

Ак Барс — Трактор 3:1 (2-й перерыв)

Газета.Ru 11:55
Здоровье

Малышева назвала бесполезные анализы

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире передачи «Жить здорово» о бесполезных анализах.
BFM.ru 12:23
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Происшествия

В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником

Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета вчера в 11:11
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 04:45
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Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию

Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита, который прошел в Бразилии.
Московский Комсомолец 11:46
Футбол

Adidas ответил на отказ сборной России играть в новой форме

Презентация новой формы состоялась 7 ноября, ее специально разработали к чемпионату Европы 2020 года.
RuNews24.ru 08:45
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Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге

Наследник Дома Романовых, Великий князь Георгий Романов попал в автомобильную аварию в Санкт-Петербурге в четверг.
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Политика

Мужа депутата партии Зеленского задержали по запросу России

На Украине полиция задержала гражданского мужа депутата от фракции «Слуга народа» Анны Скороход россиянина Алексея Алякина по запросу России.
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Дошившие до 110 имеют уникальную иммунную систему

Долгожители-рекордсмены, которые перешагнули через 110 лет, имеют уникальную турбозарядную иммунную систему.
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Минспорт Ростовской области ответил на критику со стороны Карпина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть свой пост по финансовым причинам.
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