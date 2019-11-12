Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович предпочитает вернуться в клуб, который возглавляет Синиша Михайлович, его бывший тренер.

Ибрагимович почти определился с новым клубом

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