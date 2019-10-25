Футбол
RT на русскомИбрагимович показал неприличный жест болельщикам после матча MLS
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович после матча плей-офф Высшей футбольной лиги (MLS) с «Лос-Анджелесом» показал неприличный жест болельщикам.
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После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
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Кремль отреагировал на планы Белоруссии взять деньги у Китая
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Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
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Член правления «Альфа-Капитала» уволился после обвинений в избиении
Член правления «Альфа-Капитала» Евгений Живов больше не является сотрудником компании, сообщили РБК в ее пресс-службе.
РБК 14:07
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
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Вести.Ru 10:02
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В России представлен новый истребитель БПЛА
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Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «Нантом»
Полузащитник сборной России Александр Головин появится на поле с первых минут в составе «Монако» в матче 11-го тура французской Лиги 1 с «Нантом».
Sport24.ru 14:04
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Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими скандальными выступлениями в российских ток-шоу, попал в реанимацию в Москве.
Pravda.Ru 01:19
Хоккей
Определился состав сборной России на хоккейный Кубок Карьяла
Руководство российской сборной по хоккею представило состав команды на Кубок Карьяла, который пройдет в финской столице 7-10 ноября.
Inc-news.ru 13:02
Общество
Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.
РБК 09:39
Шоу-бизнес
Решетова показала свой живот после родов
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WomanHit.ru 23 октября в 04:00
Энергетика
Нефть Brent поднялась до $61 за баррель
Нефть марки Brent поднялась в цене более чем на 2% и находится у отметки $61 за баррель, 23 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 23 октября в 14:30
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
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В Минэнерго РФ оценивают текущую ситуацию на нефтяном рынке как стабильную.
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Овсянников вновь стал замглавы Минпромторга
"Назначить Овсянникова Дмитрия Владимировича заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации", - говорится в распоряжении правительства, подписанном 24 октября премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
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Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45
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Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций
Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
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