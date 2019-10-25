Футбол
RT на русскомИбрагимович показал неприличный жест болельщикам после матча MLS
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович после матча плей-офф Высшей футбольной лиги (MLS) с «Лос-Анджелесом» показал неприличный жест болельщикам.
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Шоу-бизнес
О выкидыше высказалась беременная Анастасия Костенко
Культура
Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»
Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,5%
Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых, говорится 25 октября в сообщении регулятора.
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11
Китайский смартфон Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию прошивки MIUI 11, в том числе для России.
Общество
В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко обидно поздравила мужа с днем рождения
Сегодня свой день рождения отмечает супруг телезвезды Влад Топалов.
Общество
РБК покажет беседу с Максимом Орешкиным в прямом эфире
Министр экономического развития Максим Орешкин ответит в прямом эфире на РБК на самые популярные и интересные вопросы читателей.
Происшествия
В Петербурге арестован участник ДТП на пешеходном переходе
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца водителя автомобиля, попавшего в ДТП на переходе на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала, в результате которого пострадали восемь человек.
Транспорт
Минтранс предложил обменивать бутылки на проезд в метро
Минтранс предложил оплачивать проезд в метро и электричках пластиковыми и стеклянными бутылки, а также алюминиевыми банками.
Армия и оружие
Украинские силовики 20 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе
Украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе 20 раз за минувшие сутки.
Происшествия
В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье
Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Кино
Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
Экономика
Стоимость строительства метро в Москве выросла до 2 трлн рублей
Затраты на строительство новых станций столичного метрополитена до 2024 года увеличились до 2 триллионов рублей, пишет в четверг газета «Ведомости».
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Происшествия
После гибели футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских
После гибели 36-летнего футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских.
Происшествия
В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек
Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Гаджеты
В России начались продажи Samsung Galaxy Fold
Представители Samsung уверены, что на отечественном рынке спрос на складной смартфон будет одним из самых высоких в мире.
Армия и оружие
Российскую военную базу задумали создать в Африке
Центральноафриканская Республика (ЦАР) изучает возможность создания на своей территории российской военной базы.
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
Футбол
Головин сделал голевую передачу в матче с «Нантом»
На 22-й минуте счет открыл нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер, замкнувший передачу полузащитника Александра Головина. twit text — Матч ТВ (@MatchTV) October 25, 2019 Головин пропустил матч прошлого тура чемпионата Франции с «Ренном» (3:2) из-за дисквалификации.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
Общество
Волож прокомментировал законопроект о значимых сайтах
Генеральный директор группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож считает, что власти, вероятно, услышали часть аргументов "Яндекса" относительно законопроекта о значимых сайтах.
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Белоруссии мужчину приговорили к расстрелу за убийство младенца
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» Баршая отправили на проверку вменяемости
Фигурант "дела 27 июля" Андрей Баршай, обвиняемый в нападении на сотрудника правоохранительных органов на несогласованней летней акции в Москве, направлен на психиатрическую экспертизу, сообщила в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Светлана Байтурина.