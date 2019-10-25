Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович после матча плей-офф Высшей футбольной лиги (MLS) с «Лос-Анджелесом» показал неприличный жест болельщикам.

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