Футбол

RT на русскомRT на русскомИбрагимович показал неприличный жест болельщикам после матча MLS

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович после матча плей-офф Высшей футбольной лиги (MLS) с «Лос-Анджелесом» показал неприличный жест болельщикам.
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